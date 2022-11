Charge - 29 de novembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



29/11/2022 | 09:40



A FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) informou nesta segunda-feira (28) que três casos de subvariante (BQ.1) do coronavírus foram identificadas na região do Grande ABC. Destas, duas são casos de inéditos no Brasil – com linhagens BQ 1.1.17 e BQ 1.18. Os pacientes são de Santo André e São Caetano.