Desafio de Redação revela hoje (29) os textos ganhadores

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



29/11/2022 | 09:20



Hoje é o grande dia para saber quem são os ganhadores da 16ª edição do Desafio de Redação, promovido pelo Diário do Grande ABC e a USCS(Universidade Municipal de São Caetano do Sul). Com o tema Resgate da Cidadania se faz com Solidariedade e Empatia, 81.123 textos de alunos e professores de 247 escolas da região foram avaliados para as seis categorias do concurso. Os vencedores podem receber prêmios como notebook, televisão e até bolsa de estudo integral. Os resultados serão apresentados pela jornalista Juliana Bontorim e transmitidos nas redes sociais do Diário, a partir das 15h.

As 16 edições acumularam mais de 1,7 milhão de redações inscritas. Nesse período, o Desafio de Redação impactou a realidade de muitos moradores do Grande ABC e se consagrou como um importante projeto social na região. "Esse não é apenas uma ação de um jornal com uma universidade. É um projeto que cada vez mais interfere positivamente nas vidas dos jovens", ressaltou o diretor de redação do Diário, Sérgio Vieira. "Nos tempos de hoje, de leituras rápidas, damos a oportunidade dos estudantes dissertarem e refletirem sobre uma temática esencial para a sociedade."

"Além da importância pedagógica, esse é um momento de mobilização das sete cidades para falar sobre um assunto de relevância. O Desafio de Redação é um dos programas de extensão da USCS que mais nos orgulha pelo impacto social. É um dos maiores concursos do tipo no Brasil", destaca Leandro Prearo, reitor e professor da instituição.

As inscrições de 2022 ocorreram de 1º de junho até 21 de outubro. As quatro primeiras categorias são, respectivamente, para alunos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental, EJA e Telessala; estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, EJA e Telessala; aqueles que estão nos 1º e 2º anos do ensino médio, EJA e Telessala; e os do 3ª série do ensino médio, EJA e Telessala. Já a quinta é para professores e a sexta refere-se a membros com ensino superior completo.

"Destaco o carinho especial por esse projeto, pois o acompanho desde a primeira edição, quando estava na direção da USCS. Essa parceria entre o Diário e a USCS tem trazido resultados extremamente positivos, pois o concurso contribui para o desenvolvimento de um senso crítico através da reflexão sobre temas relevantes para a sociedade. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos: equipe do jornal e da universidade, professores e, principalmente, os alunos participantes", afirma o diretor superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Vale dos Pinheirais e apoio do Instituto Ensina. Nas três primeiras categorias do concurso, os autores das duas melhores redações são premiados. O primeiro colocado ganha um notebook e o segundo uma TV 32 polegadas (ou similar).

Na quarta categoria, o primeiro vencedor é contemplado por uma bolsa de estudos integral em qualquer curso superior oferecido pela USCS, já o segundo recebe uma TV 32 polegadas (ou similar). Na quinta categoria, o autor da melhor redação leva um notebook. Na última categoria, o vencedor recebe uma bolsa de estudos integral em curso de pós-graduação lato sensu.

Debater cidadania é caminho para reconectar as pessoas

Ao longo de 16 anos de história, o Desafio de Redação promovido em parceria pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) propôs a seus quase 1,7 milhão de participantes a reflexão sobre assuntos da atualidade e de relevância para a construção do senso crítico entre estudantes e a comunidade.

Na primeira edição do concurso, em 2007, crianças e jovens foram incentivados a pensar sobre o futuro de seus municípios, em Minha Cidade no Amanhã. De lá para cá, meio ambiente, relações sociais e saúde estão entre os principais eixos temáticos do Desafio.

Neste ano, foram 81.123 textos com diferentes abordagens sobre Resgate da Cidadania se faz com Solidariedade e Empatia. "O Desafio de Redação tem dimensões distintas, como o desenvolvimento da capacidade criativa da criança e do adolescente que colocam no papel aquilo que pensam, o que contribui para o aperfeiçoamento de sua escrita. Mas o concurso contribui, também, no processo de reflexão mais apurada dos estudantes", destacou o professor Joaquim Celso Freire, coordenador de Comunicação, Marketing e Cultura da USCS.

Em tempos de polarização de ideias e intolerância, o debate sobre a cidadania, por meio de atitudes solidárias e de empatia, pode ser caminho para reconectar as pessoas. "Levar este tema à sala de aula e possibilitar ao professor discutir o assunto, cutucando a cabecinha dos alunos, e levar a questão às famílias possibilita criar conexões internas e sociais", ressaltou Freire.