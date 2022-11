Após polêmicas, Leonardo elogia postura de João Guilherme: É um baita de um moleque

29/11/2022 | 09:10



O clima entre Leonardo e João Guilherme ficou tenso durante as eleições de 2022, principalmente por eles terem posicionamentos diferentes. Em entrevista para o jornal Metrópoles, o cantor falou pela primeira vez sobre o filho desde o ocorrido, mas, ao em vez de críticas, soltou elogios.

- Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado, disse, apontando semelhanças entre ele o filho.

Já sobre as diferenças de posicionamento político, Leonardo comentou:

- As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém.

Relação com Virginia Fonseca

Ainda em conversa com o jornal, o cantor falou sobre as mudanças que sua família sofreu com a chegada de Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe. Leonardo conta que sempre tentou ser mais discreto e não expor tanto a sua vida pessoal, mas que isso mudou quando a influenciadora entrou para a família.

- Mudou 100%. Antes da Virgínia chegar nas nossas vidas, eu tinha uma meta de não mostrar nada para ninguém, nem a fazenda, nada. Para mim, nunca foi importante, nunca gostei de mostrar, mas aí Virgínia chegou e deu um tchan. É outro lado da minha vida que eu estou vivendo, Virgínia chegou e botou um barulho naquela casa, que não tem condições, não.

Em tom descontraído, Leonardo continuou contando sobre a rotina com a nora. Segundo ele, as vezes nem percebe que ela está filmando.

- Ela não me filma muito. Ela não pede [autorização], mas também não filma. Quando ela me filma é porque eu não estou vendo, ela é muito ligeira nisso e, como eu sou trouxa eu não vejo, aí de repente está um troço meu lá na rede, ai ela fala se eu pedir, você não deixa, não deixo mesmo.

Recentemente, quem também andou comentando sobre Virginia foi Poliana, esposa de Leonardo. Há algum tempo, ronda na web boatos de que a influenciadora não costuma interagir nas redes da sogra, o que poderia ser um sinal de intriga entre elas. Tanto é que, recentemente, Poliana foi questionada por um seguidor sobre o assunto.

Sem perder a postura, ela simplesmente deu um chega pra lá nos boatos.

- Eu posso falar somente por mim. Amo a minha nora e realmente faço tudo por ela com amor, sem esperar nada e troca! Agora? se ela curte ou não curte minhas fotos já é uma escolha dela. Respeito.

Eita!