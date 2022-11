Matheus Jesus, ex-Ponte Preta e Corinthians, fica próximo de retorno ao futebol

28/11/2022 | 22:38



Contratado como peça fundamental pela Ponte Preta no início deste ano, o volante Matheus Jesus está próximo de retornar ao futebol. Ele foi punido por ter sido flagrado no exame antidoping. Matheus ficará livre da suspensão no próximo dia 4 de dezembro. Aos 24 anos, o meio-campo foi testado em 5 de fevereiro, após a derrota por 2 a 0, para o São Bernardo, pela quarta rodada do Paulistão no ABC.

O resultado acusou substâncias proibidas derivadas do estanozolol. Trata-se de um tipo de esteroide anabolizante que ajuda na diminuição da gordura sem perda de massa muscular, com efeito diurético.

O camisa 5 foi julgado pela Terceira Câmara da Justiça Desportiva Antidopagem e pegou 10 meses de suspensão. Segundo o tribunal, não houve a intenção por parte do atleta em se dopar. No entanto, ele foi suspenso por um pequeno período por causa do "nível de responsabilidade". Ou seja, à falta de cuidado no processo de uso de suplementos manipulados. Num primeiro momento, especulou-se que Matheus poderia pegar um gancho de quatro anos e assim comprometer toda sequência de carreira.

Matheus Jesus tem contrato com a Ponte Preta até 31 de dezembro. Neste período, ele estava com seu vínculo suspenso. Com o Corinthians, o jogador tem seus direitos vinculados até 2023.

Matheus Jesus foi revelado pela própria Ponte Preta em 2015. Foi contratado pelo Santos na sequência e negociado com o futebol do exterior. No Brasil rodou pelo Oeste, Juventude, Red Bull Bragantino e Náutico.

A Ponte Preta não deverá ficar com o atleta para o ano que vem. Sendo assim, o Corinthians vai decidir com relação ao futuro do atleta.