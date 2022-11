Guarani negocia venda do passe do lateral-esquerdo Matheus Bidu ao Corinthians

28/11/2022 | 22:33



O Guarani negocia com o Corinthians a venda dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Matheus Bidu, de 23 anos, para a próxima temporada. O Corinthians pretende reforçar o elenco para a disputa do Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Notícias de bastidores indicam que o Corinthians poderá oferecer um valor de aproximadamente R$ 8 milhões. O Guarani detém 60% dos direitos econômicos, que vai até o fim de 2023. Os outros 40% pertencem ao Magnum.

O valor estipulado pela equipe campineira para os 60% dos direitos econômicos foi de R$ 6 milhões. Bidu é formado no Guarani, onde atuou até 2021, fazendo 90 jogos pelo time profissional, com oito gols e oito assistências.

Nesta temporada, ele foi emprestado ao Cruzeiro e ajudou no acesso do time mineiro à Série A do Brasileiro, sendo campeão da Série B. Ao todo, ele disputou 39 jogos, marcando três gols e dando três assistências.

O Guarani estreia no Paulistão frente ao Santo André, no dia 15 de janeiro, no Bruno José Daniel. O time campineiro está no Grupo B, ao lado de São Paulo, Água Santa e Mirassol.