Especialista da equipe de transição de Lula fará palestras sobre direito da criança e do adolescente

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



28/11/2022 | 19:57



O advogado Ariel de Castro Alves, coordenador da área da infância e adolescência na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministra, nesta semana, palestras sobre “a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19”. A apresentação marcará a abertura das conferências municipais da criança e do adolescente de Mauá, nesta terça-feira (29), e de Diadema, nesta quarta-feira (30).

Em Mauá, a palestra acontece, das 13h às 17h, no Teatro Municipal da cidade, na Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia. Em Diadema, o especialista abre a conferência que acontecerá, das 8h às 13h, no auditório do Quarteirão da Saúde, na Avenida Antônio Piranga, 700, Centro. As atividades são abertas ao público, com entrada gratuita.

Os compromissos no Grande ABC foram previamente programados e o advogado virá de Brasília para cumprir as agendas. Ariel de Castro Alves preside a Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Criança e Adolescentes da OAB – SP (Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo), é membro do Instituto Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo e da entidade Grupo Tortura Nunca Mais, apoiado pela Arquidiocese de São Paulo.

O advogado foi secretário municipal em São Bernardo, na gestão do ex-prefeito e deputado eleito Luiz Marinho (PT). Foi conselheiro do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) nas gestões de Lula e da ex-presidente petista Dilma Rousseff. Ariel de Castro Alves é nome cotado para assumir a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente no governo Lula.