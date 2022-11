O que fazer no Kennedy Space Center – 10 atrações para conhecer na NASA

Paulo Basso Jr.

28/11/2022 | 17:55



Há muito o que fazer no Kennedy Space Center Visitor Complex, em Cabo Canaveral, a apenas 45 minutos de carro de Orlando. Não à toa, o complexo de visitantes da NASA, a agência espacial norte-americana, é uma das maiores atrações da Flórida e o local mais visitado da Space Coast, região que abriga Cocoa Beach (a terra do surfista Kelly Slater) e Port Canaveral, de onde saem diversos cruzeiros, inclusive da Disney.

No Kennedy Space Center, você pode conhecer, em detalhes, toda a história do programa espacial dos EUA, desde a conquista da lua. Para explorar bem o local é preciso um dia inteiro.

O pavilhão Gateway, onde é possível se sentir astronauta por um dia, e a exposição do ônibus espacial Atlantis estão entre as atrações mais empolgantes do centro de lazer. Esta última conta com a própria nave como destaque, com todas as suas marcas de entradas e reentradas na atmosfera da Terra.

Além disso, há muitas outras atrações no Kennedy Space Center, entre elas simuladores, playgrounds com tema espacial, um documentário Imax em 3D, uma galeria de heróis e seus feitos incríveis e até um jardim de foguetes.

Para facilitar seu planejamento de viagem na hora de listar o que fazer no Kennedy Space Center, neste artigo você verá:

Onde fica o Kennedy Space Center

Como chegar ao complexo de visitantes da NASA

Fotos do complexo da NASA em Cabo Canaveral

Horário de funcionamento

Ingressos do Kennedy Space Center

O que fazer no Kennedy Space Center: principais atrações

O que comer no centro de lazer

Onde ficar em Cabo Canaveral

Dicas para viajar aos EUA

Bora começar?

Onde fica o Kennedy Space Center

Paulo Basso Jr. Kennedy Space Center, em Cabo Canaveral, Flórida

O Kennedy Space Center Visitor Complex fica em Cabo Canaveral, a 45 minutos de carro de Orlando. O complexo de visitantes está no endereço Space Commerce Way, Merritt Island, FL 32953, cerca de 15 minutos ao norte de Port Canaveral e 25 minutos de Cocoa Beach, na Space Coast, costa oeste da Flórida.

Como chegar ao complexo de visitantes da NASA

Para quem está em Orlando, o melhor jeito de chegar ao Kennedy Space Center Visitor Complex é de carro. Dá para ir com motorista de aplicativo, mas vale a pena consultar se não fica mais barato alugar um carro. Para isso, use o comparador de locadoras da Mobility, a fim de ver vários preços ao mesmo tempo praticados na região.

Para quem vem do sul da Flórida, como Miami, a dica é pegar a estrada I-95, que margeia a costa leste do estado e está conectada à rodovia Florida Turnpike.

Há estacionamento no Kennedy Space Center. O valor é de US$ 10 por carro.

Fotos do complexo da NASA em Cabo Canaveral

Confira um álbum de fotos com as principais atrações do Kenney Space Center, complexo da NASA próximo a Orlando.

Ônibus-espacial inclinado em Space Shuttle Atlantis | Paulo Basso Jr. Ônibus-espacial inclinado em Space Shuttle Atlantis | Paulo Basso Jr. × Telescópio Hubble | Paulo Basso Jr. Telescópio Hubble | Paulo Basso Jr. × Área Gateway: The Deep Space Launch Complex | Paulo Basso Jr. Área Gateway: The Deep Space Launch Complex | Paulo Basso Jr. × Cápsula exposta em Gateway: The Deep Space Launch Complex | Paulo Basso Jr. Cápsula exposta em Gateway: The Deep Space Launch Complex | Paulo Basso Jr. × Réplica de cápsula onde astronautas vivem no espaço | Paulo Basso Jr. Réplica de cápsula onde astronautas vivem no espaço | Paulo Basso Jr. × Cápsula levada por ônibus-espacial | Paulo Basso Jr. Cápsula levada por ônibus-espacial | Paulo Basso Jr. × Réplica de centro de controle | Paulo Basso Jr. Réplica de centro de controle | Paulo Basso Jr. × Robô exposto em Journey To Mars: Explorers Wanted | Paulo Basso Jr. Robô exposto em Journey To Mars: Explorers Wanted | Paulo Basso Jr. ×

Horário de funcionamento

O Kennedy Space Center fica aberto diariamente, na maior parte do ano, das 9h às 17h ou das 9h às 18h. Confira o horário de funcionamento na data em que você irá no site oficial do complexo.

Ingressos do Kennedy Space Center

Para quem procura quanto custam os ingressos do Kenney Space Center, eis os valores para um dia de visita:

Adultos : US$ 75

: US$ 75 Crianças de 3 a 11 anos : US$ 65

: US$ 65 Menores de 3 anos: gratuito

Há ainda tíquetes para dois dias de visitas que custam US$ 89 para adultos e US$ 79 para crianças de 3 a 11 anos.

O que fazer no Kennedy Space Center: principais atrações

Paulo Basso Jr. Área Space Shuttle Atlantis

Quem já quis ser astronauta ou simplesmente acha fascinante a trajetória do homem no espaço não pode para abrir mão de conhecer o Kennedy Space Center, parte turística do quartel-general da Nasa, a agência espacial norte-americana.

Afinal, á é contada, em grande estilo, a história da conquista espacial, principalmente por parte dos norte-americanos, por meio da exibição de foguetes originais, réplica em tamanho real de um ônibus espacial, material recolhido durantes as missões na Lua e em Marte…

Confira as principais atrações do Kennedy Space Center:

Gateway: The Deep Space Launch Complex

Paulo Basso Jr. Área Gateway: The Deep Space Launch Complex

Uma das principais novidades do complexo é a área Gateway. Nela, dá para entrar em uma cápsula espacial e entender como é a vida de um astronauta em missão, incluindo onde ele dorme e o que come.

O pavilhão também conta com maquetes de possíveis habitações a serem construídas na lua ou em Marte e um simulador de voo chamado Spaceport KSC, que “promove” viagens para mundos desconhecidos.

Space Shuttle Atlantis

Paulo Basso Jr. Space Shuttle Atlantis

Não deixe também de visitar o Space Shuttle Atlantis, onde é possível ver o enorme ônibus-espacial Atlantis pendurado no teto. Como ele está inclinado, dá para observar o interior, o impressionante propulsor na traseira e, também, a pintura castigada na parte debaixo, já que o centro de lazer optou por deixá-lo como voltou de sua última viagem para o espaço.

Ao lado da Atlantis está o famoso telescópio Hubble, com uma exposição a respeito de seus feitos, e diversas telas interativas para as crianças brincarem. Também dá para entrar em uma maquete do cockpit da Atlantis.

A entrada da área Space Shuttle Atlantis traz ainda os foguetes propulsores usados para levar o ônibus-espacial para fora da Terra. São impressionantes, muito grandes.

Lá dentro também há explicações a respeito de várias missões com ônibus-espaciais da NASA, inclusive com exposições de partes carregadas por outras naves, como a Discovery.

Shuttle Launch Experience

Os mais corajosos que passarem pela Space Shuttle Atlantis podem encarar ainda o Shuttle Launch Experience, que simula o lançamento de um ônibus-espacial. Na apresentação, rolam diversas curiosidades, como dados sobre o barulho e o calor emitidos durante o lançamento.

A atração em si é bacana, não é muito radical. Todos ficam sentados e têm a sensação de estar em ângulos diferentes, como em 90 graus na hora de partir rumo ao espaço. Vale ir, inclusive com as crianças.

Heroes & Legends e U.S. Astronaut Hall of Fame

Paulo Basso Jr. U.S. Astronaut Hall of Fame

Na área Heroes & Legends, dá para conferir uma emocionante apresentação, em vídeo, a respeito de grande astronautas que viajaram em missões americanas. Entre eles estão Alan Shepard, o primeiro americano a ir para o espaço, e Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua.

Ao final do vídeo, é possível visitar o Astronaut Hall of Fame, um hall da fama de grandes nomes da NASA. Destaque para uma estátua dourada de Alan Shepard.

Apollo/Saturn V Center

Paulo Basso Jr. Foguete no Apollo/Saturn V Center

Em alguns horários ao longo do dia, é possível fazer um tour de ônibus rumo ao Apollo/Saturn V Center. Ali, você entende passo a passo como a humanidade chegou à lua na década de 1960.

Durante o passeio, é possível avistar plataformas de lançamento, observar um dos edifícios com maior área interna do mundo, onde foguetes são construídos e restaurados, e ver de perto o Saturn V, foguete usado na missão Apollo, que levou Neil Armstrong e outros astronautas para a lua na década de 1960.

Uma curiosidade: algumas bases de lançamento do programa Apolo ficam em Cabo Canaveral, assim como o da missão Artemis, que pretende levar a humanidade de novo para o satélite natural da Terra nos próximos anos e, possivelmente, para Marte, mas o centro de controle ficam na base da NASA em Houston.

Rocket Garden

Paulo Basso Jr. Rocket Garden

O Rocket Garden é um “jardim” com alguns dos foguetes que levaram, por exemplo, satélites de comunicação para a órbita da Terra. Há até um que participou da missão Apolo. Vale a pena passear pela área, que fica em frente a Gateway, uma das primeiras com a qual o visitante tem contato ao entrar no Kennedy Space Center.

Há muito o que fazer por lá, como entrar em réplicas de cápsulas e conferir as informações dos foguetes. Diariamente, há também tours gratuitos no Rocket Garden com explicações sobre as missões realizadas por cada um deles. Dura apenas 15 minutos e é em inglês. Para quem entende, vale muito a pena.

Confira os horários nas placas informativas que ficam no Kennedy Space Center ou nos mapas distribuídos na porta do complexo.

Outras atrações

Paulo Basso Jr. Veículo exposto em Journey To Mars: Explorers Wanted

Há ainda muitas outras atrações no Kennedy Space Center Complex, a exemplo do LEGO Build to Launch, com naves e astronautas de bloquinhos coloridos, de um playground com temática espacial para os pequenos.

Se tiver tempo, aproveite para conhecer também detalhes sobre Marte em Journey To Mars: Explorers Wanted, com shows a cada 30 minutos e exposições de veículos que estiveram no Planeta Vermelho, e ver alguns filmes 3D IMAX sobre estações internacionais e a conquista do espaço.

O que comer no centro de lazer

Há diversos restaurantes espalhados pelo Kennedy Space Center, a maioria deles com sanduíches e pratos rápidos, como iscas de frango ou batatas fritas. Há também algumas saladas e até mesmo bowls de açaí e comidinhas mais saudáveis no Space Bowl Bistro, no pavilhão Gateway.

Para quem prefere hambúrgueres e lanches em geral, vale conferir o Moon Rock Cafe, no espaço Apollo/Saturn V Center.

Onde ficar em Cabo Canaveral

A maioria das pessoas que vai ao Kennedy Space Center se hospeda em Orlando, mas há também boas opções de hotéis em Cabo Canaveral. Entre elas, destaca-se o Hampton Inn & Suites Cape Canaveral Cruise Port, que fica ao lado do porto, tem boa estrutura e esta a poucos minutos do centro de lazer da NASA.

