Brasil vence Suíça e se classifica para as oitavas de final

Pedro Lopes

Especial para o Diário



28/11/2022 | 17:17



A Seleção Brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira (28), no Estádio 974, em Doha, pela segunda rodada da fase de Grupos da Copa do Mundo.

O Brasil enfrentava um novo desafio, de como se comportar em campo sem o seu principal jogador, que saiu lesionado no primeiro jogo e ainda não tem prazo de volta estipulado. A ausência de Neymar foi nítida em campo, o Brasil encarava uma Suíça muito fechada, que não concedia espaços e fazia uma marcação forte em seu campo de defesa.

Quando a Seleção Brasileira joga com Neymar, o mesmo atrai no mínimo três marcadores do time adversário, dando liberdade para os outros jogadores brasileiros trabalharem.

O substituto do camisa 10 foi Fred, que obrigou Tite a colocar Lucas Paquetá na função de meia-atacante. O volante fez uma partida abaixo do esperado, tanto que foi substituído por Bruno Guimarães aos 13 minutos do segundo tempo. Por ter uma característica mais ofensiva, o jogador do Newcastle deu outra cara ao time.

Desta forma, o time brasileiro conseguiu fazer com que o jogo fluísse mais no campo adversário, deixando de lado toda premissa do primeiro tempo, onde a única jogada aparente era lançar a bola para Vini Jr e torcer para um milagre sair dos pés do garoto.

MUDOU O JOGO

A entrada de Rodrygo deu certo. O atacante estava cotado para começar entre os titulares, mas acabou ficando no banco de reservas. Logo na volta do intervalo, o “Rayo”, como é conhecido, entrou no lugar de Paquetá e deu outro rítmo ao jogo brasileiro. Foi dele o passe para o gol anulado de Vini Jr e para o golaço de Casemiro, aos 38 minutos da etapa final.

GOLAÇO

Carlos Henrique Casemiro, ou apenas Casemiro, o cão de guarda da seleção. O gol do volante deixa o Brasil classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Agora, o próximo desafio será contra Camarões na sexta-feira (2), às 16h, no Estádio Lusail.

Após a partida, Casemiro afirmou que “antes de começar a competição, sabíamos que nosso grupo é bem difícil. O primeiro jogo contra a Sérvia foi um jogo chato, pois era uma seleção que sabia jogar e propor o jogo. Hoje (ocorreu) mais uma vez, mas nosso primeiro objetivo era classificar”.

“Suportamos bem, tivemos paciência, eles sabem jogar o jogo, são experientes, é um jogo de detalhes, onde sabíamos que teríamos a bola para marcar o gol, e assim fizemos”, completou.