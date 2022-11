José Loreto compartilha vídeo fofo com a filha e se derrete: Eu escolho sempre transbordar de amor

28/11/2022 | 17:10



Em vídeo compartilhado em seu perfil do Instagram, José Loreto apareceu na maior fofura com a filhota Bella, fruto do seu antigo relacionamento com Débora Nascimento. Nas imagens, ele e a pequena estão curtindo o momento pai e filha, enquanto cantam uma música clássica infantil.

Na legenda, Loreto abriu o coração sobre o tempo que passa com a herdeira:

Eu prezo pela qualidade do tempo e repito isso para nunca me esquecer. Devido ao trabalho e a vida, ás vezes eu tenho menos tempo para ficar com minha filha do que eu desejo. Quanto menos tempo, mais eu aproveito. No olhar atento na beira da praia, no riso frouxo cantando uma música, no pique pega ou carregando na corcunda, nesses e outros tantos detalhes preciosos, eu escolho sempre transbordar de amor. Essas vivências ficam, o aprendizado é mútuo e a alegria que isso causa em nossas vidas é indescritível. Viver no amor é bom de mais, e tem dias que bastam 20 minutos para isso tudo acontecer.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram com tamanha fofura e elogiaram os dois. Uma seguidora declarou que havia se emocionado com a música que a lembrava tanto de sua infância. Fofos, né!