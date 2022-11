Jason David Frank, o Power Ranger verde, sofria com problemas de saúde mental por anos antes de morrer

28/11/2022 | 17:10



Barra pesada! A morte de Jason David Frank, o Power Ranger verde, aos 49 anos de idade pegou todos os fãs de surpresa. Segundo o TMZ, o ator cometeu suicídio, mas pouco se sabia sobre as causas que o levou a tal ato. Contudo, recentemente, um amigo de Jason conversou com o mesmo veículo e revelou que ele sofria com problemas de saúde mental por anos antes de morrer.

De acordo com o lutador de MMA Mike Bronzoulis, Jason não havia contado para ninguém que estava lidando com a depressão. Inclusive, a também morte por suicídio de outros membros de sua família o teria lhe impactado e, frequentemente, se sentia sozinho.

Bronzoulis ainda disse que na última mensagem que trocou com o ator, ele disse que precisava conversar, contudo, o lutado não ouviu o áudio antes da trágica morte.