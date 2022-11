‘Sou ladrão e vacilão’: criminoso é preso por tentativa de furto

Da Redação



28/11/2022 | 16:12



A Guarda Civil de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, prendeu no último fim de semana um homem acusado de tentativa de furto. Ao levantar os dados do criminoso, a guarda percebeu que tratava-se da mesma pessoa que, em 2017, tentou furtar uma bicicleta em São Bernardo.

À época com 17 anos, o hoje detido por tentativa de furto, teve a testa tatuada com a frase “sou ladrão e vacilão”.

O caso repercutiu nas redes sociais. Os autores da “tatuagem” foram condenados por lesão corporal grave.

No domingo (27), de acordo com informações policiais, ele teria pulado a janela do banheiro de um apartamento e foi encontrado na sala.

O criminoso estava com mandado de prisão em aberto sob acusação de roubo em Mairiporã, também na Região Metropolitana de São Paulo.