Mel Maia exibe clique acompanhando o jogo do Brasil com MC Daniel: Podia ser a gente, mas é a gente!

28/11/2022 | 16:11



Nesta segunda-feira, dia 28, Mel Maia atacou novamente com mais uma série de cliques capazes de causar sofrimento nos solteiros. A jovem atriz fez uma publicação no Instagram acompanhando a Copa do Mundo do Qatar ao lado de MC Daniel, intensificando os rumores de que eles estariam vivendo um romance.

Na rede social, os dois surgiram dando comida na boca um do outro enquanto estão equipados com a camisa da Seleção. A famosa escreveu na legenda:

Podia ser a gente, mas é a gente! Vai, Brasilsil!