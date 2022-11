Após lesão, Neymar Jr. mostra como acompanhou segundo jogo Seleção na Copa do Mundo

28/11/2022 | 16:11



Neymar Jr. se machucou no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do Qatar. Por isso, nesta segunda-feira, dia 28, ao em vez de ir ao campo, o jogador ficou no hotel com o pé para o alto.

Em suas redes sociais, o craque compartilhou um clique assistindo ao jogo e mandando energias positivas para seus colegas de time.

Bora, escreveu ele.

Affair no Qatar

Mas não é só a lesão de Neymar que está dando o que falar. Recentemente, o jornal Metrópoles divulgou que a modelo Jéssica Turini, apontada como affair do jogador, está hospedada no mesmo hotel que os amigos dele - apelidados de parças. Ela chegou ao Qatar no último domingo, dia 27.

Também vale lembrar que Bruna Biancardi, ex de Neymar, passou pelo país no início da Copa, mas foi para as Maldivas antes que a Seleção jogasse o primeiro jogo.

Eita!