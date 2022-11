Influenciador critica Caio Castro após ser processado pelo ator: Toma vergonha rapaz, vira homem!

28/11/2022 | 16:10



Eita! Após descobrir que foi processado por Caio Castro, o influenciador Cardoso Mundo usou as redes sociais para expressar a sua indignação. Ele foi duramente criticado pelo ator por fazer um vídeo comentando uma de suas polêmicas. Caso você não se lembre, há algumas semanas, Castro virou alvo de atenção por dizer que homens não deveriam ser obrigados a pagar a conta em encontros.

Nem um pouco feliz com a notícia, Cardoso fez uma publicação no Instagram disparando:

Descobri pela Record que o lindão e maravilhoso homão da p***a Caio Castro está me processando em 30 mil reais por causa desse vídeo! Em breve vou fazer um vídeo completo com mais detalhes! Um absurdo encher a justiça com um processo bobo desse! Toma vergonha rapaz, vira homem! Você concorda com ele?

No vídeo, o influenciador explicou a sua visão da situação e frisou que, para ele, pagar conta de restaurante não é sinônimo de sustentar uma mulher.

- Ainda sobre essa polêmica aí do Vídeo do Caio Castro, o que os homens têm que entender é o seguinte: Bancar uma mulher não é você pagar uma continha de restaurante, pagar um bar, nada disso. Bancar uma mulher, meu amigo, é você pagar os boletos dela, fatura do cartão de crédito, academia, o salão, a escola do filho dela, o aluguel, enviar um pix para ela de vez em quando, isso é bancar uma mulher. Se você estiver fazendo tudo isso, aí, sim, você está bancando e sustentando. Se você estiver pagando a continha de restaurante de vez em quando, toma vergonha na sua cara que isso não é bancar não. Agora, a mulher não tem culpa se o bonitão aí está querendo sair com três ou quatro ao longo da semana e não tem recurso para poder bancar tudo isso, né? Pagar uma continha de restaurante, isso aí é o mínimo, porque você não está dando conta nem de sustentar você mesmo.