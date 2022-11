Homem atropela criminosos após tentativa de assalto

Da Redação



28/11/2022 | 15:50



Um homem, de 30 anos, reagiu a uma tentativa de roubo e atropelou dois criminosos na manhã do sábado (26), na Rua Nápoles, Alvarenga, em São Bernardo. Os autores se aproximaram em um moto vermelha enquanto o morador saia de sua casa. Após o anúncio do assalto, um deles sacou a pistola. O motorista então acelerou o carro e atropelou os homens. A dupla fugiu do local.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os autores atacaram a vítima enquanto ela acionava o portão automático de sua residência. Na tentativa de reagir, o motorista acelerou com o veículo contra os homens. A placa da motocicleta foi localizada e apreendida para perícia.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), “a Polícia Civil foi comunicada da ocorrência e investiga as circunstâncias dos fatos.” O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo como tentativa de roubo, legítima defesa e apreensão de objetos.