Com foco na Copa do Mundo, Jojo Todynho abandona aulas de teatro, afirma colunista

28/11/2022 | 15:11



Jojo Todynho, que vinha se preparando para estrear como atriz, decidiu dar mais atenção para os projetos que envolvem a Copa do Mundo do Qatar. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora só realizou uma aula com o diretor Pablo Oliveira.

Ao ser questionada sobre as faltas, Jojo revelou que está sem tempo desde que começou a apresentar o programa Central da Copa, mas tem planos de retomar as aulas em janeiro. Vale lembrar que para poder atuar de forma profissional, a cantora precisa de uma DRT [Delegacia Regional de Trabalho].

Já em conversa com o O Globo, Jojo abriu o coração sobre a participação no programa da TV Globo, que apresenta ao lado de Fred Guedes e Alex Escobar.

- Está sendo maravilhoso, tenho uma troca incrível com eles. É sempre bom a gente estar com pessoas que nos elevam, que colocam para cima, que têm paciência de ensinar aqueles que não sabem nada. Eu não sei nada. [...] Ali no programa, estou me soltando. Estou me encontrando. Começou agora, eu também não posso ter muita explosão. Tenho que entrar devagarzinho. O público está entendendo como é a dinâmica.

Apesar de ter recebido alguns feedbacks negativos sobre sua atuação no programa esportivo, Jojo prefere não ler os comentários ruins.

- As pessoas não entendem a dinâmica no programa e dão opinião que, você sabe, é elevada ao preconceito. Aí eu prefiro me isolar disso.

Acostumada com uma dinâmica diferente e mais leve, a cantora se encaixa perfeitamente no talk show Jojo nove e meia, onde pode falar sobre sexo, atração e assuntos mais íntimos.

- Lá falamos sobre tudo. Eu me sinto à vontade porque sou assim, falo tudo o que penso. Tem o Jojo nove e meia e o Jojo meia nove [quadro que vai ao ar no YouTube], que é para brincar com essa coisa que deixa o público curioso. [...] Eu mantenho a autenticidade do início da carreira. Só que hoje acho que estou mais calma.