Novas variantes do Coronavírus são identificadas no Grande ABC

Da Redação



28/11/2022 | 14:59



A FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) informou nesta segunda-feira (28) que três casos de subvariante (BQ.1) do coronavírus foram identificadas na região do Grande ABC. Destas, duas são casos de inéditos no Brasil – com linhagens BQ 1.1.17 e BQ 1.18. Os pacientes são de Santo André e São Caetano.

“As subvariantes foram encontradas após análises realizadas no Laboratório de Análises Clínicas do Centro Universitário, que retomou o processo de sequenciamento genômico por conta do aumento recente do número de casos de Covid na região do Grande ABC”, disse trecho de nota da FMABC.

De acordo com os pesquisadores, não há como saber, ainda, se os novos casos aumentam a gravidade da doença ou ampliam a transmissibilidade.

“Os testes foram feitos com pacientes que haviam apresentado sintomas leves de Covid, sem maiores complicações”, afirma outro trecho da nota.

A pesquisadora e coordenadora do setor de Biologia Molecular do Laboratório de Análises Clínicas da FMABC, Beatriz da Costa Aguiar Alves, afirmou que mutações apresentam alterações no número de casos, o que não significa aumento da gravidade nos casos de Covid-19. “Conforme surgem novas mutações sempre temos algumas alterações no número de casos, mas isso não impacta necessariamente na gravidade”, disse.

IDENTIFICAÇÃO

Os três casos da subvariante BQ.1 foram identificados dentro de um lote com nove amostras no total. A maioria dos testes indicou a variante BA.5 do vírus, que segundo os dados epidemiológicos ainda prevalece na região, de acordo com informações da UFABC.

De acordo com levantamento do laboratório de Análises Clínicas da UFABC, o número de testes positivos aumentou nas últimas semanas. De acordo com os dados, os testes analisados positivamente para Covid aumentaram em 75%.

O Laboratório de Análises Clínicas da UFABC informou ainda estar fazendo o sequenciamento genômico das variantes de Covid desde setembro de 2021, auxiliando os órgãos de vigilância no monitoramento da doença.

“Esse trabalho nos permite conhecer e acompanhar a evolução das variantes de maneira mais ágil. Um vírus altamente transmissível como este causador da Covid está sempre mudando para se adaptar. Quanto mais amostras tivermos para analisar, mais iremos entender como ele está se desenvolvendo na comunidade, quais medidas de prevenção são mais efetivas e como as vacinas estão agindo”, afirmou Fernando Fonseca, reitor em exercício da FMABC.

SÃO CAETANO



"Através da plataforma ''Corona São Caetano'', já detectamos estabilidade com início da redução do número de casos", afirmou a Prefeitura de São Caetano.

Ainda de acordo com o Poder Executivo, "novas variantes aparecem todos os dias e, cada uma delas, com características diferentes. Conforme o tempo passa, o vírus vai sofrendo mutações."

Com relação a medidas, a prefeitura não vai tomar providências novas no combate à Covid. "As medidas são exatamente as mesmas da época da pandemia: lavagem correta e rigorosa das mãos, recomendamos o uso de máscara, em ambientes fechados ou com muitas pessoas, e se tiver sintomas gripais, a pessoa deve se isolar e agendar na plataforma ou no Disque Coronavirus sua testagem".

Além disso, manter a vacinação em dia é fundamental.