Jade Picon faz desabafo após receber críticas sobre as unhas: Não vou permitir que criem inseguranças em mim

28/11/2022 | 14:11



Jade Picon fez as malinhas e foi curtir o jogo do Brasil na Copa do Mundo do Qatar. Mas, antes da viagem, a influenciadora fez um pequeno desabafo sobre as constantes críticas que recebe nas redes sociais.

Recentemente, segundo ela, uma internauta chegou a reclamar do formato de suas unhas. Na mensagem, a pessoa teria escrito:

Olha a curvatura totalmente aberta e grossura da ponta.

Mas Jade não deixou barato e logo respondeu:

Amor, minhas unhas são assim naturais. Não é alongamento. Por isso que é tortinha, entendeu? Cresce e vai curvando. Eu gosto delas assim. Não é culpa da profissional que faz elas, é só como eu sou.

Em seguida, a internauta admite o erro e pede desculpas.

Aaaaah meu Deus me perdoe.. eu pensei que era alongamento, quando é natural elas crescem assim mesmo.

Depois do ocorrido, a influenciadora decidiu fazer um pequeno desabafo:

- Toda foto que eu posto, com minha unha aparecendo: ela é grande, acham que é alongamento por ela ser grande. Aí comentam que o formato tá torto, que o alongamento tá errado, que é horrível, que é torta. Xingam até a Milena que faz minha unha, gente, por acharem que sabem, quando na verdade não, né? De fato, minha unha é natural, ela tem a curvaturazinha dela, que cresce. E eu sempre gostei da minha unha comprida, sempre soube que ela era assim e beleza. [...] E aí, olha que loucura, né? Por isso que eu gosto de me observar muito. Eu li muito esses comentários e, mano, que chatice. Tipo, caraca, a unha, gente, a unha. Poxa, caraca, você vai ficar se importando, comentando da unha da pessoa? Mas enfim, ok, já foi feito.

E continua:

- E aí, eu falei caraca, será que é feia mesmo minha unha? Será que eu faço alongamento em todas pra ficarem reta, iguais e perfeitas? Tipo, muito doido né, como um comentário de alguém tem o poder de transformar algo que você gosta em uma possível insegurança sua. É ruim quando comentam algo que já é uma insegurança sua, mas aí fazer você se questionar de algo que não te incomoda, isso eu vejo acontecendo em muitos lugares. E por isso que eu quero trazer essa aqui pra vocês. Porque, pensa aí numa situação, numa coisa que não te incomodava e passou a te incomodar depois que alguém passou e falou puts, e isso aí, hein? [...] Então é isso. A mensagem da noite é: não deixe algo que não é uma insegurança sua vir a ser por conta de algum comentário. Gente, já tem tanta coisa que já é insegurança e vai transformar outras coisas que não são. E isso é um trabalho diário que eu faço comigo, assim, porque tanta gente falando de tantas coisas minhas que até às vezes coisas que eu sou segura podem vir a não ser. A unha foi um pequeno exemplo.

Para finalizar, ela ainda declarou:

- Eu gosto da minha sobrancelha assim, grossa; eu gosto da minha unha assim, natural e torta; eu gosto da minha voz assim, calma. Sabe? Enfim, eu me amo e eu não vou permitir que pessoas criem inseguranças em mim porque isso te adoece. A internet tá muito disso e eu espero que vocês possam absorver algo em tudo o que eu tô falando pra vocês, de alguém que tá aqui desde os 12 anos de idade, quando era insegura com o corpo e lia comentários sobre isso. A gente já pensa muito sobre nós mesmos, não deixem que os outros tenham esse poder sobre você.