Galvão Bueno se emociona com homenagem da TV Globo: - 50 jogos da Seleção na Copa do Mundo

28/11/2022 | 14:10



É só emoção! Nesta segunda-feira, dia 28, antes da transmissão oficial do jogo do Brasil, a TV Globo exibiu um compilado de vídeos de Galvão Bueno narrando importantes jogos da Copa do Mundo ao longo dos anos. Quando a câmera focou no icônico locutor esportivo, ele estava emocionado com a homenagem e recebeu abraços dos colegas de trabalho.

Feliz em ter realizado o feito de narrar 50 partidas da Seleção no campeonato, o apresentador declarou:

- Quero agradecer demais o carinho de vocês, por isso que eu digo que a Globo é minha casa. Aqui passei boa parte da minha vida, mais da metade, vamos para 42 anos de casa e 50 jogos da Seleção na Copa do Mundo Que seja uma grande vitória Brasil e Suíça e busca dessa classificação.

Antes mesmo de ir trabalhar, ele já estava animado nas redes sociais:

A caminho do meu 50º jogo da Seleção em Copas do Mundo!!