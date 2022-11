Nicole Kidman arremata por US$ 100 mil chapéu usado por Hugh Jackman em musical

28/11/2022 | 13:45



A atriz Nicole Kidman prestigiou o amigo e ator Hugh Jackman na peça The Music Man, na Broadway, em Nova York (EUA). E depois da apresentação, a estrela participou de um leilão onde conseguiu comprar um chapéu usado pelo intérprete de Wolverine. O item adquirido faz parte do figurino de Jackman e o investimento foi de US$ 100 mil dólares. De acordo com o portal Just Jared, o valor foi direcionado para instituições de caridade, a Broadway Cares e Equity Fights AIDs.

"Eu amo você, amo a Broadway e amo o que eles fazem, Broadway Cares", disse a atriz ao subir ao palco. "Conheço Nicole há quase 30 anos. Já trabalhei com ela, posso dizer que isso não é uma surpresa. Ela é uma das almas mais generosas que conheço", disse Jackman. "A generosidade que emana de Nicole Kidman me deixa sem palavras! Você é incrível. Obrigado por sua amizade e apoio!", disse o ator ao compartilhar o momento.