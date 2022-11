Santos convoca conselheiros para votar projeto de reforma da Vila Belmiro

28/11/2022 | 13:33



O Conselho Deliberativo do Santos se reunirá na quinta-feira para discutir e votar a constituição de parceria com a empresa WTorre para a construção da Arena Vila Belmiro. Caso o projeto seja aprovado na reunião, haverá uma nova e última votação em dezembro, desta vez da Assembleia Geral de Associados, que dará o veredicto sobre o assunto.

Há receio por parte de muitos torcedores em relação às mudanças no tradicional estádio, mas a expectativa da diretoria é que o projeto seja levado adiante. A proposta de reforma desenvolvida pela WTorre e os planos de viabilização financeira foram apresentados aos dirigentes santistas em outubro e a agradaram bastante.

A expectativa pelo desfecho positivo é tanta que o Santos até já firmou uma parceria com a Portuguesa e a Federação Paulista para utilizar o Canindé, em São Paulo, enquanto a Vila estiver em período de obras. O estádio paulistano está passando por reformas para receber os jogos do clube santista, como melhorias no sistema de iluminação e no gramado.

Na reunião de quinta-feira, outros temas serão debatidos além da construção da nova VIla Belmiro. Os conselheiros vão discutir a revisão e a suplementação orçamentária do exercício de 2022 e também a proposta orçamentária para a temporada 2023.

Com problemas financeiros que têm causado reflexo dentro de campo, como foi visto ao longo deste ano, o Santos tem esperança de viver uma fase melhor no ano que vem. Além do Paulistão, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, também disputará a Copa Sul-Americana.