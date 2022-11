Gustavo Villani canta K-Pop ao vivo durante transmissão da Copa do Mundo do Qatar

28/11/2022 | 13:11



Gustavo Villani narrou o jogo da Coreia do Sul contra Gana na manhã desta segunda-feira, dia 28, e aproveitou o momento para mostrar que conhece bem a cultura sul-coreana.

Descontraído, o narrador estava falando sobre a expansão da cultura do K-Pop no Brasil, e até chegou a citar que o país é o quinto maior consumidor das artes sul-coreanas. E foi quando, sem medo de ser feliz, ele cantou um pedacinho de Ddu-Du Ddu-Du do BlackPink.

E Villani ainda prometeu ensinar a dancinha para os colegas, queremos ver também, hein?!