Meghan Markle pretende convidar Kate Middleton para o seu podcast Archetypes

28/11/2022 | 13:10



Será? Segundo o Just Jared, Meghan Markle está com planos de convidar a sua cunhada, a Princesa Kate Middleton para o seu podcast Archetypes. Ainda, de acordo com o veículo, o pedido já teria acontecido, e foi durante o funeral da Rainha Elizabeth.

- Enquanto Meghan estava aqui, ficando em Windsor, em sua casa de campo, ela fez um pedido à princesa de Gales, para aparecer em um próximo episódio de Archetypes, disse Neil Sean, especialista na família real. Segundo ele, o tema já teria sido escolhido e seria sobre como é difícil administrar uma família, trabalho e vida pessoal e equilibrar trabalho.

Vale pontuar que Meghan Markle já recebeu grandes nomes em seu podcast, como Mariah Carey, Serena Williams e Mindy Kaling.