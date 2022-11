Maíra Cardi recebe ajuda de Arthur Aguiar em gravação de trabalho

28/11/2022 | 13:11



Apesar de estar separada, Maíra Cardi usou as redes sociais para provar que ainda mantém uma boa relação com Arthur Aguiar. Nas redes sociais, a coach de emagrecimento exibiu alguns registros do pai de sua filha a ajudando nas gravações de um de seus projetos profissionais.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora exibiu o campeão do BBB22 monitorando a câmera e escreveu:

A gravação de hoje conta com a ajuda do diretor Arthur Aguiar.

Arthur já declarou que preferia estar casado e que não desistiu de reconquistar sua família. No entanto, Maíra rebateu as declarações sobre reconciliação feitas pelo ex-companheiro. Para ela, não tem a menor possibilidade deles voltarem a ficar juntos.