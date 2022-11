Dica do Gmail: 5 golpes para ficar de olho no fim de ano

Da Redação

O Brasil está a apenas alguns dias da Black Friday e da Cyber ??Monday. Enquanto a expectativa para a temporada de compras está começando, também aumenta a preocupação com a atuação de spammers e golpistas.

À medida que mais pessoas enchem seus carrinhos on-line e procuram as melhores ofertas, a equipe do Google Workspace reuniu cinco tipos de golpes de e-mail para tomar nesta temporada de compras – além de novas métricas da média de mensagens indesejadas que o Gmail bloqueia.

Os especialistas da equipe de segurança do Google Workspace estão trabalhando para evitar essas mensagens indesejadas.

Em um dia normal, o Google protege os usuários do Gmail contra quase 15 bilhões de mensagens indesejadas, bloqueando mais de 99,9% das tentativas de spam, phishing e malware. Apenas nas últimas duas semanas, o sistema de e-mail bloqueou mais de 231 bilhões de mensagens de spam e phishing, 10% a mais do que o volume médio.

Para ajudá-lo a ficar mais preparado para esta temporada de festas, confira, abaixo, um guia do Google Workspace sobre os tipos de e-mails e de golpes para tomar cuidado.

Vale-presente e brindes

Quando a temporada de compras está em andamento, os golpes de vale-presente ficam mais frequentes. Os golpistas podem tentar induzir as pessoas ao erro ao sugerir a compra de um vale-presente – às vezes usando o disfarce de um contato conhecido – ou oferecer um prêmio grátis em troca do compartilhamento das informações do cartão de crédito.

Se você receber um e-mail de um amigo seu, em São Paulo ou no Japão, pedindo para comprar um vale-presente, envie rapidamente uma mensagem para confirmar que ele realmente enviou a solicitação. E se uma oferta parece boa demais para ser verdade, pode ser um ataque.

Caridades

Os golpistas não descansam em nenhuma temporada de presentes de acordo com os especialistas do Google Workspace. Na verdade, golpes que envolvem caridade e as tentativas de phishing pioram nesta época do ano, prejudicando tanto aqueles que são vítimas dos golpes quanto as instituições de caridade que teriam se beneficiado com as doações.

Seja uma suposta instituição ligada a um assunto em evidência, ou uma organização com um nome familiar, fique atento a qualquer pessoa que te peça para contatá-la em seu e-mail pessoal ou enviar dinheiro diretamente para ela.

Alvo demográfico

Alguns dos golpes mais engenhosos são aqueles que parecem direcionados especificamente para você. Esses golpes podem parecer pessoais porque incluem elementos específicos da sua vida ou identidade.

Seja falsificando contatos de membros de uma associação de pais e professores de uma escola local, ou enviando e-mails com vírus direcionados a faixas etárias específicas, como as crianças. Fique atento a e-mails assim, pois eles surgem bastante nesta época do ano.

Renovações de assinatura

À medida que o final do ano se aproxima, os golpes de renovação de assinatura podem aumentar. Uma versão indesejável desses e-mails falsifica os serviços de antivírus, que atraem as vítimas com a promessa de maior segurança.

Embora alguns golpistas enviem mensagens muito convincentes, verifique sempre o e-mail do remetente. Se parecer errado, pode ser falso.

Golpes de criptografia

Os golpes de criptografia podem ocorrer com muita regularidade nesta época do ano. Uma variação comum deles usa uma carteira de criptomoeda para conseguir um pagamento e muitas vezes tenta extorquir dinheiro da vítima por meio de uma ameaça.

O Gmail pode ajudá-lo, avisando sobre esses tipos de solicitações, mas também é importante saber como identificá-los para não ser pego de surpresa. Alguns e-mails incluem erros de digitação, endereços de e-mail incorretos ou pedidos aleatórios por dinheiro ou transações financeiras desconhecidas.

Embora a variedade de atividades maliciosas possa assustar, a boa notícia é que o Gmail ajuda a bloquear essas e inúmeras outras campanhas indesejadas. As proteções digitais no Gmail, incluindo os controles avançados de phishing e malware, são ativadas por padrão, o que ajuda a garantir a sua proteção.

E embora essa dinâmica de segurança seja um desafio constante, as ferramentas e especialistas em segurança do Google estão continuamente vasculhando dados para identificar novos métodos de ataque e criar proteções novas e sofisticadas para ajudar a mantê-lo seguro.

Saiba mais sobre as proteções incorporadas ao Gmail e considere seguir estas regras de ouro para evitar ser vítima de um golpe de fim de ano: