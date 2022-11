Rafa Brites fala sobre saudade de Felipe Andreoli: - A gente nunca ficou tanto tempo longe

28/11/2022 | 12:10



Finalmente descansando em casa após passar por três cirurgias, Rafa Brites usou os Stories do Instagram para falar sobre a felicidade de poder passar o final de semana em casa com a família:

- A posição é a mesma, mas estou em casa. Que alegria. Que sufoco, gente, mas já estou em casa. Apesar de ter sido muito bem tratada no hospital, nada como a casa da gente. Conseguir passar o domingo com a família já estou realizada.

No entanto, estava faltando a presença de uma pessoa para ela ficar completamente realizada. Sem o maridão ao seu lado, a apresentadora exibiu alguns registros posando na TV quando Felipe Andreoli aparecia. Em seguida, ela falou sobre a saudade que sente dele:

- Pode parecer bobeira, mas eu estou com o Fê desde que eu tenho 23 anos [de idade], vamos fazer 13 anos juntos em 2023. A gente nunca ficou tanto tempo longe. Desde que a gente se conheceu, a gente dorme e acorda juntos. Já ficamos tempos longe, mas nunca tanto tempo e nunca tão longe. Teve Olimpíadas, mas ele estava no Rio, foi menos tempo, era mais perto. Eu estava grávida e sabia que qualquer coisa ele estava pertinho.

A famosa ainda falou sobre um momento emocionante entre eles pouco antes de Felipe precisar viajar para cobrir a Copa do Mundo do Qatar.

- Vou compartilhar um momento íntimo que a gente teve. No dia que o Fê foi viajar, a gente saiu para rolar um clima. Quando a gente viu, estava os dois chorando abraçadinhos tipo: Amor, a gente nunca passou tanto tempo longe, eu te amo tanto. Ali foi um momento de amor profundo por outro ser humano. É muito louco você amar profundamente um ser humano que não é seu filho, não é o seu parente. Você escolheu e escolhe todo dia estar junto. Isso não tem nada a ver com relação perfeita, com falta de problemas e questões, porque todo casal tem, mas tem a ver com você ter um amor profundo por outro ser humano que é mais forte do que qualquer problema e qualquer outra coisa. Você ama aquela pessoa demais.

Rafa finalizou os vídeos com uma reflexão sobre o amor.

- Isso não quer dizer que a gente nunca se magoou, nunca vai se magoar, que a gente não tenha repensado várias vezes se a gente era o casal certo e tudo que pode acontecer em um casamento, mas é muito legal. Para mim, isso que é perfeição, mesmo depois de tudo que gente viveu, a gente olhar para aquela pessoa e pensar: Nossa, eu vou sentir muito a sua falta. Isso é algo muito bonito. O amor é uma coisa bonita, eu vejo isso nos meus pais que estão juntos há 55 anos. Separar para quem está mal, também é bom. Se o casamento, faz mais mal do que bem, também separa. Sou a favor da separação, mas que é bonito também insistir em uma relação, é.