Ela está chiquérrima! Ludmilla anuncia Numanice em navio

28/11/2022 | 12:10



Já pensou em ficar três dias em alto mar com muito pagode, funk e Ludmilla? Pois é, a cantora irá realizar esse desejo! No último domingo, dia 27, a funkeira anunciou que irá criar a sua própria versão de cruzeiro com a apresentação de Numanice que tem chamado a atenção do público.

Através das redes sociais, Ludmilla publicou um tweet simples, mas que causou um baita alvoroço na internet.

Cruzeiro Numanice. Três dias de experiência em alto mar. Muita música e gente bonita, daquele jeito que eu amo. Em breve!

E é claro que os fãs mais entusiasmados da cantora não podiam deixar de reagir à notícia, né? Na sessão de comentários do Twitter, os internautas usaram o humor para mascararem o desespero pelos preços desta aventura.

Lud, peço a gentileza de ter meia entrada para estudantes e que dê para parcelar em 18 vezes. Sabe, a Beyoncé está vindo também. Vamos ter um pouco de consideração com os menos afortunados, brincou uma.

Em breve quando, Lud? Preciso saber o que eu vou conseguir vender até lá.

A Ludmilla está virando o Roberto Carlos do pagode LGBT, pontuou mais uma em tom de brincadeira.