Conheça 12 destinos incríveis para viajar em 2023

Com a chegada de um novo ano, os planos para as próximas viagens começam a sair do papel. A Abreu, agência de viagens, preparou uma lista com 12 lugares incríveis para viajar em 2023. Dentre as opções estão segmentos de natureza, cultura, experiência, bem-estar e gastronomia.

Destinos para viajar em 2023

Califórnia

O estado da Califórnia é líder na indústria da viticultura nos EUA, com mais de 3.500 vinícolas, sobretudo nas regiões icônicas de Napa Valley e Sonoma. A Abreu recomenda um passeio por essas propriedades, já que a maioria delas está aberta para visitações públicas e degustações. Além do turismo enogastronômico, em São Francisco o visitante poderá mergulhar no turismo cultural, já que grande parte da história do país se desenvolveu nessa região.

Costa Rica

O destino possui as condições ideais para os visitantes se livrarem do estresse e da rotina diária. O turismo wellness está em alta na Costa Rica, combinando atividade física, alimentação saudável e uma ampla gama de experiências para a mente, a alma e o corpo, como tratamentos com barro vulcânico e hidroterapia.

Mendoza

Localizada no coração da Cordilheira dos Andes, a cidade é a principal produtora e exportadora de vinho da Argentina. São mais de 150 mil hectares de vinhedos e mais de 800 vinícolas, das quais muitas abrem suas portas para o turismo, oferecendo degustações, cultura, passeios, hospedagens, etc. Para os amantes de vinho e do turismo, a Abreu indica uma visita a Mendoza pelo menos uma vez na vida.

Nova York

Nova York é um destino desejado por muitos brasileiros. Com a retomada dos voos diretos a partir do Brasil, o acesso à cidade ficou ainda mais fácil. Entre as atividades cobiçadas e em evidência no destino, é possível destacar os rooftops, bares localizados no topo de prédios comerciais ou de hotéis que possuem ambientes descontraídos, modernos e exclusivos. Eles são ideais para curtir o melhor da vista da cidade.

Nova Zelândia

Para quem gosta de aventura, gastronomia, novidades e belos lugares, a Nova Zelândia é o lugar certo. Apesar de pequeno, o país reúne uma quantidade impressionante de paisagens distintas, belezas naturais e grande biodiversidade. Além disso, oferece uma infraestrutura turística completa e experiências únicas.

Patagônia Chilena e Argentina

A região da Patagônia apresenta cenários únicos e belezas naturais que ficarão para sempre guardados na memória dos visitantes. Bosques, montanhas, lagos, fiordes e glaciares, além de cidades charmosas e tranquilas, completam a incrível experiência em destinos como Punta Arenas, Puerto Natales e El Calafate.

Peru

O Peru é um país multicultural e cheio de tradições, com uma rica gastronomia, vastas reservas naturais e civilizações milenares. São mais de cinco mil sítios arqueológicos e 12 patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco. Para conhecer toda essa cultura e beleza, a dica passear pelos trens de luxo que passam por belas paisagens de montanhas salpicadas por coloridos povoados andinos.

Punta Cana

Punta Cana é o destino queridinho da vez e ideal para descansar e relaxar à beira-mar ao longo de um litoral de areias brancas e muitos coqueiros espalhados pelas orlas. Resorts com tudo incluído e hotéis boutique em praias tranquilas atendem aos mais variados perfis de viajantes e oferecem uma infinidade de atividades, incluindo passeios de barco até as ilhas próximas como Saona ou Catalina.

Reino Unido

Todo o Reino Unido respira arte e cultura, proporcionando aos visitantes uma verdadeira aula de história ao ar livre. O país oferece atrações para todos os gostos que vão desde a realeza e seus castelos até paisagens de tirar o fôlego dos visitantes. Vale ressaltar que o Reino Unido é formado pela Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales.

Rota das emoções

Para quem adora praia, sol e mar e quer viajar pelo Brasil para conhecer alguns dos lugares mais lindos do País, vale a pena se aventurar na Rota das Emoções. Esta é uma oportunidade única de conhecer três estados em uma única viagem, passando por destinos incríveis como Lençóis Maranhenses (MA), Delta do Parnaíba (PI) e Jericoacoara (CE). São cerca de 500 quilômetros de roteiro dentro de uma área de proteção com dunas, rios, lagos e muita natureza.

São Paulo

Conhecida como capital da cultura do Brasil e por abrigar megaeventos, São Paulo é um grande centro de entretenimento e diversidade. Cosmopolita, movimentada e alegre, é cheia de opções de atividades e atrações para todos os gostos e bolsos. Na cena gastronômica, não perde para nenhuma outra metrópole do mundo e conta com uma enorme gama de restaurantes com sabores nacionais e internacionais.

Suíça

Lagos, picos nevados e campos verdes floridos são alguns dos cenários de conto de fadas que podem ser apreciados na Suíça. Embora o destino seja lembrado por seus famosos Alpes para a prática de esportes de inverno, a Suíça é ideal para ser visitada o ano todo. A Abreu recomenda uma viagem na primavera, quando as árvores florescem, os campos ficam verdes e as cidades se enchem de vida, com festivais ao ar livre e inúmeras opções de passeios.

