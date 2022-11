Luísa Sonza desabafa após ser alvo de críticas de alguns fãs: Fiquei magoadona

28/11/2022 | 11:10



Luísa Sonza decidiu explicar uma situação que aconteceu com alguns fãs no aeroporto de Recife. Tudo começou após ela não parar para tirar fotos com quem estava no local. A cantora explicou que saiu de cadeira de rodas e com muita dor.

Fiquei magoadona com alguns fãs que reclamaram que eu não tirei foto no aeroporto de Recife sendo que eu saí DE CADEIRA DE RODAS porque não conseguia andar de DOR. Me desculpe mas isso não é fã. Vocês sabem q atendo todos e me doo mais do que posso e deveria, disse.

E, continuou com o desabafo:

Por vocês, pelo meu trabalho e para entregar tudo, tudo que tenho de mim pra vocês, então queria que vocês acreditassem que quando não consigo, é porque eu já fiz meu máximo, que minha equipe também faz o máximo que pode por vocês e por tudo que envolve Luísa Sonza. Enfim é isso do nada um desabafo tô triste.

Minutos antes do desabafo, a cantora também explicou que não quer ficar reclamando nas redes sociais:

Gente vocês que estão pedindo como eu estou e reclamando que eu não falo nada, seguinte estou mal ainda mas estou melhorando só não quero ficar aqui falando o tempo todo quando estou doente porque se não vou virar aquelas que nunca está bem e só reclama então é isso bora que hoje tem jogo do Brasil, pra cimaaaaaa.