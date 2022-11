Marcos Mion se derrete ao ver o filho Romeo em apresentação de dança: Você é muito especial

28/11/2022 | 11:10



Marcos Mion não segurou a emoção ao ver o filho Romeo, de 17 anos de idade, fazendo uma apresentação de dança. O papai orgulho compartilhou uma série vídeos do momento nas redes sociais e escreveu uma bela declaração na legenda.

Nosso Romeo entregou tudo na apresentação de dança de final de ano! Obrigado Deus por essa oportunidade foi o que ouvi ele falando baixinho, para si, enquanto esperávamos na coxia. Juro! Eu choro de novo só de lembrar?você é muito especial, meu filho! Que privilégio o meu?

E continua:

São meses com esse hiperfoco, falando sem parar sobre a apresentação da hora que ele abre o olho, até dormir. E ainda acordando algumas vezes por noite já no meio de uma conversa sobre esse assunto até dormir de novo murmurando sobre. Hoje contei para a Doninha e o Tefo do quão f**a é o irmão deles! Expliquei toda evolução de não conseguir entrar numa festinha até conseguir se apresentar num teatro lotado, com luzes fortes, som alto e plateia lotada gritando! Uma pessoa fora do espectro, sem a hipersensibilidade e dificuldades já travaria, imagina então tudo que ele tem que organizar dentro de si e superar! Além do nervosismo óbvio de se apresentar em público que todo artista tem!

Em seguida, Mion continuou comentando sobre a evolução do filho.

Nota de um pai orgulhoso: ele tapar os próprios ouvidos no final sabendo que a gritaria viria é de dar um orgulho sem fim. Significa ele aprendendo a se defender do que o incomoda, ele saber se encaixar em convenções sociais para uma vida inserida socialmente. M U I T O orgulho! Aproveito esse relato para alcançar todas famílias que sentem que seus filhos autistas não vão evoluir, não vão conseguir?prestem atenção: a fé de vcs neles tem que ser inabalável. O amor faz coisas inacreditáveis. O amor é nossa arma para realizar milagres como seres humanos. Seu filho autista é um milagre! Acredite nele! Romeozão a gente te ama até o infinito! Você é a cola que junta essa família! Com você nós somos mais fortes, inabaláveis! E vc é meu artista profissional, bailarino e, como você me disse ontem: Foi um grande passo na minha carreira! Foi mesmo, meu anjo!Estarei sempre aqui te aplaudindo, segurando sua mão, ensaiando, fazendo exercício de respiração pra acalmar antes de começar e gritando logo que acabar pq vc não gosta que eu grito muito durante!