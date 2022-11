Scanner portátil que recupera fotos antigas chega ao Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/11/2022 | 10:55



Já é possível recuperar aquelas fotos antigas em casa mesmo. Isso porque o scanner portátil Plustek ePhoto Z300, comercializado pela empresa brasileira ScanSystem, conta com recursos como a correção de imagens, que recupera detalhes apagados ou amarelados. O preço sugerido é de R$ 2.200.

O Plustek ePhoto Z300 digitaliza a uma velocidade de 2 segundos por foto, possibilitando a conversão de cerca de 1.000 imagens em uma tarde. O equipamento ainda possui tecnologia de imagem de última geração para garantir que as imagens digitalizadas tenham uma qualidade melhor do que a original. Suporta Windows e Mac OS, tem interface intuitiva, digitalização e processamento contínuo, ferramentas automáticas e avançadas de ajuste de imagem, e compartilhamento das digitalizações via Facebook, Google Drive, Flickr, Twitter, Dropbox e e-mail.