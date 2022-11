Meio ambiente e saúde

Antonio Carlos Lopes



28/11/2022 | 10:42



Em regra não paramos refletir sobre as nossas fragilidades em saúde. Na correria, no meio do estresse diário, acabamos dando menor importância a uma corisa aqui e outra ali, um resfriado, uma renite e coisas do gênero, sem questionar a origem de tantos e seguidos malestares.

Fato é que diversas dessas condições estão associadas à poluição e às mudanças climáticas, que vêm afetando cada vez mais negativamente o meio ambiente e, consequentemente, a qualidade da saúde humana.

O aquecimento global, por exemplo, é uma grande ameaça à saúde e à vida, pois aumenta significativamente a ocorrência de patologias como câncer, asma, problemas cardíacos e doenças transmitidas por mosquitos vetores, como a dengue.

De acordo com a Organização Mundial da saúde (OMS), estima-se que cerca de 12 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de males ocasionados pela poluição. O câncer de pulmão em não fumantes, por exemplo, pode estar diretamente associado à exposição frequente dos pacientes ao ar de qualidade ruim.

Para além das mudanças climáticas, outros problemas como a falta de acesso a água potável, insegurança alimentar, enchentes e desastres naturais também são consequências do mau cuidado com o meio ambiente.

Diante disso, é clara a urgência para que governos e sociedade trabalhem juntos em defesa de um mundo sustentável. Para a OMS, alguns dos passos essenciais que os países devem empreender nesse sentido são: priorizar as intervenções climáticas com os maiores ganhos de saúde, sociais e econômicos; construir sistemas de saúde resilientes ao clima; buscar a transição para energias renováveis, visando evitar a poluição do ar; promover projetos urbanos e sistemas de transporte sustentáveis e saudáveis; proteger e restaurar a natureza e os ecossistemas; e mobilizar e apoiar a comunidade de saúde na ação climática.

Claro, reduzir efetivamente os danos ambientais exige ações concretas por parte das instâncias políticas. Contudo, é essencial que nós, cidadãos, adotemos ações individuais relevantes à promoção de melhores condições de vida e saúde ao nosso redor.

Hábitos como priorizar transportes públicos ou bicicletas, evitar alimentos ultraprocessados, comprar produtos de maneira consciente e não fumar, entre outros, são pequenos passos com capacidade de gerar um impacto extremamente positivo.

A jornada para construir uma sociedade sustentável e que prioriza o meio ambiente pode ser longa. Porém, temos de persistir. É essencial lutar por um planeta em que todos tenham acesso a ar limpo, alimentos de qualidade, água potável e saúde. É o mínimo, é a essência da vida.

Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.