Palavra do Leitor - 28 de novembro de 2022

Da Redação



28/11/2022 | 10:34



Palavra do Leitor

O Grande ABC tem o melhor espaço democrático social. O melhor veículo de imprensa regional apresenta uma coluna aberta a todos, para que, com liberdade de pensamento, expressemos nossas opiniões em todas as áreas. Nós, como membros da sociedade, somos uma voz que necessitamos expor, com responsabilidade, críticas, considerações, ideias e elogios, no sentido positivo, colaborativo, social e institucional. Caros estudantes universitários de jornalismo, ou de outras áreas, líderes comunitários, membros das comunidades, artistas, empreendedores, vocês precisam, e devem, na medida do possível, participar ativamente desta oportunidade que temos para darmos opiniões sobre nossas necessidades e sentimentos. Como membros da sociedade, nossas exposições devem ser aproveitadas pelas instituições responsáveis pelo bem comum. Este é o papel da cidadania. Eu, com 82 anos e salvo da Covid, sinto-me orgulhoso em participar desta coluna e aprender muito com os outros participantes. A vida participativa na sociedade é a maior riqueza cultural. Convido a todos os interessados em representar suas populações a fazer parte deste espaço e, com isto, contribuir com o progresso social e institucional.

Euclides Marchi - Santo André

Gilberto Gil

É de estarrecer que tampouco num estádio de futebol, em que o nosso Brasil disputava sua primeira partida da Copa, bolsonaristas radicais e sem escrúpulo algum insultem, na presença de sua família, um ídolo mundial como o compositor, músico e cantor orgulho dos brasileiros Gilberto Gil. E como escritor também é membro da ABL (Academia Brasileira de Letras). Ou seja, covardes que são, preferem apoiar um Bolsonaro, que debochou e não quis salvar vidas nesta pandemia, que desprezou o meio ambiente, a educação, as nossas instituições e até apoia o bloqueio criminoso das estradas etc. Mas filhos nobres desta Pátria, como Gilberto Gil, infelizmente, não respeitam. Como se expressou nosso grande artista, "coisa estúpida".

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Revisão da vida toda

''Decisão do STF (Supremo TribunalFederal) na quarta-feira pode beneficiar parte dos aposentados'' (Economia, ontem). Quem pode pagar um bom advogado, tudo bem. Aqueles que não têm, não vão ganhar nada.

Ermelinda Hungaro do Prado - São Carlos (SP)

Revisão da vida toda

''Decisão do STF (Supremo TribunalFederal) na quarta-feira pode beneficiar parte dos aposentados'' (Economia, ontem). Quem pode pagar um bom advogado, tudo bem. Aqueles que não têm, não vão ganhar nada.

Ermelinda Hungaro do Prado - Capital

Atentado em escola -­ 1

Tenho acompanhado com extrema dor no coração o episódio do Atentado cometido por adolescente de 16 anos e o seu desenrolar na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. A morte da professora Flávia Amboss Merçon, a quarta vítima fatal do tiroteio, só torna mais trágica essa história (Setecidades, ontem). O que me angustia, como mãe, é saber que atos estúpidos desta natureza podem acontecer em qualquer lugar. É por isso que precisamos vigiar as nossas crianças e jovens. Ao contrário do que dizem, eles emitem sim sinais de que não estão psicologicamente bem e precisam de ajuda. Minha solidariedade e orações a todos os capixabas enlutados.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André

Atentado em escola ­- 2

Se fosse um garoto negro, a essas horas a polícia já teria alvejado. Mas como é um branquelo filho de PM, vão dizer que foi culpa da depressão, do videogame e não vai dar em nada!

Isadora Castro - do Facebook

Atentado em escola -­ 3

Mais uma vez o Estado falhou na proteção dos cidadãos. Falhou na segurança da escola e falhou na punição exemplar ao criminoso, que deveria responder como adulto pela gravidade do crime.

Gislene de Paula - Diadema

Atentado em escola ­- 4

Vamos liberar arma para todo mundo. O ''cidadão de bem'', ''cristão'', tem o direito de ''se defender'' da ''bandidagem''. Sim, confia. Se até policiais e militares, pessoas treinadas, cometem atrocidades, matando inocentes, o que dizer do cidadão comum armado em qualquer briga de trânsito, discussão entre vizinhos, briga de casal, desentendimentos em barzinhos, churrasco da firma, reunião de família etc. Fora os adolescentes levando arma do pai CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) escondida à escola, para se mostrar para os colegas ou se vingar deles e dos professores. Vai virar um faroeste isso aqui, se já não é. Toda semana uma tragédia causada por armas de fogo e tem ignorantes querendo liberar mais ainda o acesso a elas. Esse País está no fundo do poço.

Claudinei Lustosa - do Facebook

Neymar

Vamos ver contra a Suíça se Neymar é mesmo essencial na Seleção (Esportes, ontem). Na última vez que jogamos sem ele, tomamos uma surra inesquecível: 7 a 1 para a Alemanha.

Silvia Santos - Ribeirão Pires