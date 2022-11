Não usam meu aplicativo. E agora?

Da Redação

Da Redação



*Por Daniel Simões // Quando a gente é criança, ganhar um brinquedo novo é uma experiência completa. A sensação de abrir o pacote, retirar o produto e começar a brincar é como um fresh start. Até que, por alguma razão, o brinquedo perde a graça e é deixado de lado.

O mesmo acontece com a maioria dos aplicativos. Por algumas horas ou alguns dias após o download, a plataforma acaba sendo esquecida e às vezes é até mesmo retirada da tela de início, permanecendo apenas como algo a mais que ocupa a capacidade de memória do dispositivo.

A concorrência pela atenção do usuário é muito grande, já que existem hoje disponíveis quase 6 milhões de aplicativos disponíveis para serem baixados. Para os fabricantes e desenvolvedores esse é um desafio a ser combatido diariamente. Como fazer com que a criança volte a brincar com o produto esquecido, ou melhor, como colocar seu aplicativo de volta à lista dos mais usados?

O primeiro passo para essa recuperação é entender por que sua plataforma foi deixada de lado.

O aplicativo apresentou algum erro?

Não correspondeu às expectativas do consumidor?

A interface não é tão intuitiva como pensava antes do lançamento?

O usuário entendeu a proposta de valor do seu aplicativo?

A jornada de cadastro é muito longa?

São muitas dúvidas que só podem ser esclarecidas a partir de uma intensa análise de dados e uma compreensão 360º dos hábitos e interesses dos consumidores.

Entender a causa da perda de share of screen é uma das tarefas para obter insights e melhorar a experiência do usuário em qualquer etapa da jornada de consumo e, consequentemente, gerar mais engajamento com o aplicativo.

Depois de compreender a causa, está na hora de traçar um plano. Quais ferramentas de comunicação serão usadas para recuperar o disputado lugar no dispositivo do consumidor?

A partir do momento em que temos os possíveis motivos, conseguimos pautar as melhores estratégias.

Mudanças no layout para algo mais intuitivo?

Novos recursos dentro do aplicativo?

Comunicação push hiper-personalizada?

Maior assertividade nas notificações?

Todas as são opções viáveis para serem colocadas em prática quando se sabe o objetivo final.

É claro que fazer a criança voltar a brincar com algo que já “perdeu a graça” ou fazer seu aplicativo assumir novamente um espaço de destaque no aparelho do usuário não é uma tarefa fácil. Mas, com uma boa estratégia embasada em insights e interesses apontados pelo próprio usuário, além da utilização das ferramentas certas, o brinquedo ou a plataforma podem ser protagonistas novamente.

E você, está pronto para o desafio de gerar mais engajamento no seu app?

*Daniel Simões é o atual General Manager da MoEngage no Brasil e América Latina