Programa entrega 382 óculos a estudantes da rede pública municipal

Da Redação



28/11/2022 | 09:15



O Programa Educando com Visão entregou 382 óculos para alunos de escolas municipais de Santo André nesse domingo (27). A entrega, que encerrou as ações do projeto neste ano, aconteceu no Camp Piero Pollone, no Jardim Ana Maria. No total, 1,1 mil estudantes foram selecionados para passar por avaliação oftalmológica nos últimos meses no Centro de Especialidades Joaquim Távora, na Vila Assunção.

As crianças foram indicadas por professores e equipes gestoras das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, que recebem treinamento específico para identificar os estudantes com problemas de visão e encaminhá-los para as forças-tarefa do Programa. "Foram atendidas 1,1 mil crianças no nosso Centro de Especialidades Joaquim Távora para avaliação oftalmológica, onde foram identificadas 382 crianças com a necessidade do uso de óculos, e, hoje, finalizamos essa linda ação de cuidado. É gratificante ver a alegria das nossas crianças em enxergar o mundo mais colorido", destaca a biomédica e diretora de Atenção à Saúde de Santo André, Luciane Suzano Pereira Cunha.

Desde sua criação, em 2004, o Educando com Visão já realizou mais de 5 mil exames oftalmológicos e auxiliou na correção de problemas visuais de aproximadamente 3 mil crianças. A iniciativa tem apoio do Rotary Club Santo André Norte, que participa de toda a execução do Programa e da aquisição dos óculos, com os recursos arrecadados durante a Festa Alemã. O Programa é feito em parceria entre Rotary e Prefeitura de Santo André.

"Temos amigos rotarianos que são professores e identificaram essa defasagem dos alunos do primeiro ano em razão de problemas oftalmológicos e foi a partir daí que criamos o Educando com Visão. Em razão da pandemia nos últimos dois anos não realizamos o projeto e estamos felizes por retomar. Neste ano ampliamos o número de escolas contempladas e queremos incluir cada vez mais alunos no Programa", comenta o presidente do Rotary Club Santo André Norte, Marco Precinoti.