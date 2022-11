Deborah Secco recebe homenagem ao vivo de Maria Flor

28/11/2022 | 09:10



Todo mundo já sabe que Deborah Secco está participando do Central da Copa, e que por lá está fazendo altos comentários que estão rendendo bons memes. A bonitona também anda chamando a atenção de todos com seus looks diferentões.

Mas recentemente o que chamou mesmo a atenção de todos foi que a atriz recebeu uma homenagem ao vivo pela filha e pelo marido durante o Tá na Copa, e claro, rendeu olhos marejados, coração quentinho e o público em casa ficou completamente apaixonado pela filha de Secco, Maria Flor.

- Parabéns pra você, começou a pequena de oito anos de idade no vídeo.

- A gente te ama muito. Estamos ligadinhos no SporTV vendo você arrasar. Temos muita sorte de ter você perto, como mãe e como esposa. E mais do que isso, eu tenho uma amiga que dorme do meu lado todo dia. Muito obrigado por tudo o que a gente passou e pelo que a gente ainda vai passar , completou o maridão Hugo.

Logo em seguida, nitidamente apaixonada, Deborah Secco desabafou ao vivo no programa.

- Minha vida inteira vocês dois. Filha, mamãe faz tudo por você. Mamãe te ama mais do que tudo. Muito obrigada por ser meu melhor amigo, além de meu marido, meu parceiro.

Que fofos!