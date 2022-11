Seleção brasileira: o que dá para comprar com o salário dos jogadores

Da Redação

A magnitude de uma Copa do Mundo mexe com o imaginário dos torcedores, assim como os salários milionários dos melhores jogadores da história. Para alimentar ainda mais essa imaginação, a Onze, fintech de Saúde Financeira e Previdência Privada Corporativa, simulou o que seria possível fazer com os 5 maiores salários dos jogadores da seleção brasileira atual.

O levantamento realizado pela consultora financeira da Onze, Ana Paula Netto, considera os recebimentos mensais dos jogadores e simula quantos carros populares, casas, viagens para a Disney e cestas básicas seria possível pagar com o dinheiro, além de calcular o retorno de um possível investimento mensal na previdência privada.

No estudo, considerou-se o valor de R$ 60.000,00 para carro popular, R$ 200.000,00 para a casa popular, R$ 25.000,00 para a viagem para a Disney e R$ 760,45 para a cesta básica. Para o cálculo de rendimento da previdência privada, foram considerados aportes mensais de 10% do salário, com início aos 25 anos e término aos 35 anos. A expectativa de vida simulada é de 42 anos após o fim dos aportes.

5) Alisson – Liverpool – R$ 5.1 milhões por mês

Com esse salário, o goleiro Alisson poderia comprar 85 carros populares, 26 casas populares, viajar 204 vezes para a Disney e comprar 6.707 cestas básicas por mês. Se investisse 10% em um fundo de previdência, ele garantiria uma renda mensal de R$ 346.000,00 para a aposentadoria.

4) Vinícius Júnior – Real Madrid – R$ 5.5 milhões por mês

Com 1 mês do seu salário como jogador de futebol, Vinícius Júnior compraria 92 carros populares, 28 casas populares, viajaria 220 vezes para Disney e compraria 7.233 cestas básicas. Se investisse 10% em um fundo de previdência, garantiria uma renda mensal de R$ 373.000,00 depois de parar de jogar.

3) Marquinhos – PSG – R$ 7.1 milhões por mês

O jogador poderia comprar 118 carros populares, 36 casas populares, viajar 284 vezes para Disney e comprar 9.337 cestas básicas com apenas 1 mês de salário. Se investisse 10% em um fundo de previdência, garantiria uma renda mensal de R$ 482.000,00 depois de parar de jogar.

2) Casemiro – Manchester United – R$ 9 milhões

Já Casemiro, com 1 mês de salário, poderia comprar 150 carros populares, 45 casas populares, viajar 360 vezes para Disney e comprar 11.835 cestas básicas. Se investisse 10% em um fundo de previdência, garantiria uma renda mensal de R$ 611.000,00 depois de pendurar as chuteiras.

1) Neymar Júnior – PSG – R$ 22 milhões

Dono do maior salário da seleção brasileira, Neymar poderia comprar 367 carros populares, 110 casas populares, viajar 880 vezes para a Disney e comprar 28.930 cestas básicas todos os meses. Se investisse 10% em um fundo de previdência, garantiria uma renda mensal de R$ 1.493.000,00 para sua aposentadoria.