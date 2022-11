Em autobiografia, Luiz Fernando Guimarães revela detalhes da adoção dos filhos: Queriam ser adotados por dois pais

27/11/2022 | 16:10



Luiz Fernando Guimarães, de 72 anos de idade, acaba de lançar sua autobiografia, intitulada Eu Sou Uma Série de 11 Capítulos, onde revela diversos detalhes sobre a sua vida. Em uma das partes do livro, ele detalha um momento para lá de importante, quando adotou seus filhos, Dante de 11 anos de idade e Olivia de nove anos de idade.

De acordo com o jornal Extra, Luiz é casado com Adriano Medeiros, de 50 anos de idade. Para a adoção, eles contaram que as crianças fizeram um curso para compreender melhor o que é homoafetividade.

Passamos para eles, o tempo inteiro, com a maior naturalidade do mundo, que são duas pessoas que se amam. Nunca forçamos nenhuma barra. Nós apenas agimos ? e ainda agimos ?, muito normalmente, não para esconder ou omitir nada, ao contrário. Fizemos questão de que eles se preparassem e estivessem prontos para ter dois pais.

E segundo o ator, as acrianças estavam para lá de empolgadas para a adoção e chegaram a abrir o coração sobre os pais:

Começamos a ter um contato direto por vídeo e nos falávamos praticamente todos os dias, durante um mês. Até que a juíza escutou da boca deles que queriam ser adotados por dois pais.

Luiz ainda elogia o maridão no livro:

É um pai tão dedicado e superjovem.