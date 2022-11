Carolina Dieckmann abre jogo sobre vida sexual com o marido

27/11/2022 | 14:11



Muito bem resolvida com sua sexualidade e o próprio corpo, Carolina Dieckmann não teve problema em abrir o jogo sobre momentos íntimos que divide com o marido, Tiago Worcman.

Para a atriz, os dois ainda estão juntos não apenas por escolha, mas também por há muito amor entre eles. Vale lembrar que Carolina e Tiago são casados desde 2007.

- Amo o Tiago, escolho estar com ele todos os dias e investir na nossa relação. Se o casamento terminasse hoje, tudo o que vivemos me transformou em uma pessoa mais próxima do que quero ser. Alguém que acredita no amor. Não me imagino com nenhum outro homem. Vivo o amor e o sexo com ele de uma maneira plena e emocionante, conta a artista em entrevista para O Globo.

E sem papas na língua, Carolina entrou em detalhes de como o casal é entre os lençóis.

- Eu gosto [de vibrador], acho legal, mas não tenho muito tempo de usá-lo porque tenho uma vida sexual ativa e raramente a gente coloca na brincadeira. Meu desejo sexual está muito ligado ao Tiago. Prefiro pele, boca, língua, abraço, amor, gozar junto. Isso pra mim é o paraíso.

Dá para ver que a atriz é realmente muito bem resolvida com o próprio corpo, né? E parece que isso tudo foi um grande processo desde que ela teve fotos íntimas vazadas em 2012. Mesmo com a polêmica e vários desafios que encarou após o caso, Carolina revela que ainda envia fotos sensuais para o marido.

- [Em 2012] Tive que explicar tudo, coisas que hoje eu não precisaria, como a razão de ter mandado as fotos ao meu marido, porque tinha feito aquilo. Havia uma polícia destinada a crimes cibernéticos, mas não tinha lei. Sempre me senti um pouco vítima disso tudo. Mas continuo mandando nudes para ele [Tiago]. Se as fotos vazarem de novo, o que fazer? F***-se.

Apesar de atualmente ser mãe de dois filhos, Davi e José, aos 20 anos de idade, a atriz enfrentou um aborto espontâneo aos três meses de gravidez. Carolina conta que foi uma época difícil, mas atualmente, com mais informações, ela entende que é um acontecimento mais comum do que se imagina.

Ainda no bate-papo, a atriz falou sobre a fama de antipática que carrega.

- Tenho um jeito veemente, gostaria de ser mais suave, mas isso não é antipatia. Quando alguém fala comigo e diz: Ah, mas eu achei que você fosse antipática. Eu logo penso: será que agi bem? É como se eu precisasse do outro me dizendo o que eu sou pra eu acreditar, porque uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Falam para eu não ligar, mas eu acho errado, não combina comigo.