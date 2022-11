Rainha Consorte Camilla Parker Bowles fará mudanças na corte para trazer modernização

27/11/2022 | 13:11



Buscando modernizar a monarquia inglesa, a Rainha Consorte Camilla Parker Bowles está começando a tomar decisões polêmicas. Segundo o Daily Mail, a esposa de Rei Charles III irá dispensar suas damas de companhia, uma tradição que já dura séculos.

As mulheres que acompanham a Rainha Consorte são membros de família aristocratas e auxiliam nas tarefas diárias. Camilla optou por trocar o nome da função, que deve passar a se chamar Companhias da Rainha.

Essas mulheres receberão atribuições menos formais e só a acompanharão em compromissos oficiais. Elas não ficarão mais responsáveis por planejar o dia a dia de Camilla de forma íntima. Ainda segundo o jornal, ela já escolheu as seis mulheres que ocuparão os cargos, e todas são de total confiança de esposa de Rei Charles III.

Apesar das mudanças, as antigas damas de companhia não perderão suas funções dentro do palácio. Agora, elas serão responsáveis por auxiliar o rei a organizar eventos que acontecem no Palácio de Buckingham.