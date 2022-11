Duas pessoas foram presas por roubo de carro nesse sábado (26)

Da Redação



27/11/2022 | 11:36



Dois indivíduos foram presos por roubo a veículo e receptação em Mauá na noite desse sábado (26). A empresa de monitoramento do carro informou que o modelo é um Toyota Corolla Cross, zero quilômetro com placas de outro automóvel localizado pelo Jardim Guapituba. O veículo foi roupado no bairro Saúde em São Paulo. O segundo veículo, um Hyundai HB20, seguiu o mesmo trajeto até a cidade mauaense. O B.O. (Boletim de Ocorrência) foi realizado no 1°DP da cidade, cabendo agora investigações por parte da Polícia Civil a possibilidade de mais indivíduos envolvidos na ação criminosa.