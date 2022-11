Cara Delevigne aparece em documentário doando orgasmo para a ciência investigar mudanças do clímax sexual no corpo

27/11/2022 | 11:10



Viajando o mundo com a atração Planet Sex, da emissora inglesa BBC, para mostrar curiosidades culturais e científicas envolvendo sexo, Cara Delevigne deixou o público de queixo caído com a última experiência. Isso porque, sem pudor, a modelo participou de um estudo sobre orgasmo.

Na série documental, Delevigne fez exames de sangue antes e depois de se masturbar por dez minutos para a ciência investigar as mudanças do clímax sexual no corpo.

Eu tive algumas experiências sexuais estranhas, mas isso definitivamente está lá em cima, brincou.

E continuou:

Acho que o desejo sexual feminino foi definitivamente reprimido. Eu sei da minha própria vida amorosa o quão sexuais as mulheres podem ser, então você pensaria que no século 21 homens e mulheres deveriam ter vidas sexuais igualmente satisfatórias, certo? Bem, prepare-se para um choque. Quando se trata do orgasmo, há uma diferença de gênero definida. Os cientistas dizem que 95 por cento dos homens heterossexuais têm orgasmo durante a relação sexual, mas apenas 65 por cento das mulheres heterossexuais o fazem. [...] Estou muito curiosa e se houver algo que eu possa aprender e sentir menos vergonha de ter uma vagina, isso seria ótimo.

Assim que participou dos estudos, Cara declarou:

Foi sexy, mas meio estranho para mim.