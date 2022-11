Papai Noel recebe crianças com deficiência

Da Redação



27/11/2022 | 11:09



O Papai Noel quer receber todas as crianças antes do Natal. Não importa se elas têm algum tipo de necessidade especial, o Bom Velhinho está de braços abertos para que possam fazer seus pedidos.

O Grand Plaza preparou uma programação especial para recepcionar as crianças com autismo. Neste domingo e no próximo, elas terão um horário só delas para vivenciar o Natal da Patrulha Canina e se encontrarem com o senhor de barbas brancas e roupa vermelha.

Das 10h30 às 11h30, o centro de compras terá visitas exclusivas com o Papai Noel, em sessões adaptadas com toda segurança, aconchego e conforto, para as famílias levarem suas crianças para uma experiência mais do que especial e com direito a tirar fotos com o Bom Velhinho.

“Procuramos sempre oferecer a melhor experiência para nossos públicos, especialmente no Natal, época que remete a muitas memórias afetivas e que lembra do respeito às diferenças, à empatia e à solidariedade”, afirma Caroline Alves, gerente de marketing do Grand Plaza.

Este será o segundo ano consecutivo em que o Grande Plaza realiza essa ação. Em 2021, foram cinco domingos e o fluxo total foi de 545 crianças.

Na prática, o shopping abre as portas mais cedo nos domingos, horário em que a maioria das lojas ainda não está funcionando, pois o início das vendas é às 14h. Com o centro de compras mais vazio, o nível de ruídos é menor e a iluminação é natural.

Além disso, os ajudantes do Papai Noel e a equipe de segurança atuam para deixar o ambiente exclusivo para as crianças e suas famílias, para que eles possam aproveitar da melhor maneira possível.

O QUE É AUTISMO

O TEA (Transtorno do Espectro Autista) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interacão social. Além da comportamentos repetitivos. Os portadores também podem apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.