Charge - 27 de novembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



27/11/2022 | 10:40



A decisão sobre a Revisão da Vida Toda no STF (Supremo Tribunal Federal) pode ganhar um desfecho positivo para os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) no próximo dia 30. Isso porque, a Corte Superior marcou para a próxima quarta-feira o julgamento sobre o tema. (Texto: Caio Prates)