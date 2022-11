Gilberto Gil é hostilizado por torcedores brasileiros em jogo da seleção

27/11/2022 | 10:49



Gilberto Gil e a sua empresária e esposa Flora Gil foram hostilizados por torcedores brasileiros no estádio Lusail, no Catar, na última quinta-feira, 24, durante o jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo.

O vídeo mostra o momento em que o casal se dirige à arquibancada e é abordado pelos torcedores com palavrões e gritos de "Vamo, Lei Rouanet" e "Vamo, Bolsonaro". Eles não respondem aos insultos.

O senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues divulgou o vídeo em seu perfil no Twitter. "Um artista de 80 anos sendo vítima de golpistas. Vamos denunciar e cobrar punições da FIFA. Já passou da hora dessa gente ir para o lugar que merece: CADEIA!", escreveu.

O compositor assistiu à partida de estreia da Seleção Brasileira acompanhado de Flora, da empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho e seus netos, Francisco Gil e João Gil.