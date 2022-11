Aluno de medicina é premiado em congresso na Colômbia

Beatriz Mirelle



27/11/2022 | 10:21



Aos 20 anos de idade, Rubén David dos Reis Zuniga, morador de Santo André, ganhou o segundo lugar na categoria Estudantes da 34ª edição do Congresso da Sociedade Panamericana de Trauma. A apresentação da pesquisa ocorreu neste mês na cidade de Cartagena, na Colômbia. “É muito gratificante. Eu me esforcei para dar o meu melhor”, afirma o estudante.

O aluno do terceiro ano de medicina da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) foi premiado pelo estudo com pacientes diagnosticados com TCE (Traumatismo Cranioencefálico) há, no mínimo, três anos e meio.

As análises foram realizadas em conjunto com o Departamento de Neurocirurgia do HC-FMUSP (Hospital Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

Ele se interessou pela parte acadêmica da área de saúde ainda no Ensino Médio e, com apoio dos pais e muito estudo, ingressou na FMABC.As aulas da universidade e o estágio no HC despertaram a curiosidade do garoto pela neurologia. “Quando comecei a pesquisa, tínhamos muitos casos de Covid-19. Estava em Itapecerica, minha cidade natal, e me deslocava para o hospital, onde eu comecei a minha pesquisa.”

O ESTUDO

O objetivo do trabalho realizado por Zuniga era entender os perfis epidemiológico e clínico dos pacientes com TCE e como os quadros deles evoluiam. “Assim, a gente consegue avaliar o que pode interferir no cuidado intensivo e na recuperação após um longo período de tempo. A tentativa é diminuir a mortalidade.”

Segundo Zuniga, não existem tantos estudos com recortes semelhantes ao dele. “Usei a escala de coma de Glasgow, que vai de três (mais grave) até 15 (menos grave).” Os casos escolhidos eram de três a cinco, ou seja, os extremamente graves. A maioria correspondia a pessoas que sofreram acidentes de trânsito. “É importante pensar o que podemos fazer nas primeiras horas de internação para melhorar o quadro do paciente.”

A coleta de dados aconteceu de novembro de 2020 a outubro de 2021. “Quando terminei de trabalhar com os arquivos dos pacientes, fui para a parte estatística.” Essa etapa se encerrou em abril de 2022. Cinco meses depois, Rubén se inscreveu no congresso e foi aprovado para apresentá-lo oralmente no evento.

Os dois anos de estudo foram resumidos em uma apresentação em espanhol com duração de sete minutos. “Nos Congressos, precisamos mostrar de que forma os resultados beneficiam a sociedade. Minha família sabe o quanto me esforcei para fazer tudo no tempo certo”, comenta. “Tenho contato com o idioma porque meu pai é peruano, mas não conhecia todos os termos técnicos. Alterei algumas partes da minha apresentação no dia, conforme ouvia novos termos.” A vitória no congresso internacional ainda é recente, mas Rubén já traça a próxima meta. “Meu propósito é publicar o estudo em uma revista internacional. Espero que tudo dê certo”, conclui.