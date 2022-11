Recordações, referências e revisões

Marli Gonçalves



27/11/2022 | 10:15



Deve haver alguma gaveta, caixinha, miolo, não é possível que não seja assim, onde guardamos algumas lembranças, as especiais, que ficam arrumadinhas lá dentro até que algo acontece no caminho da vida, vira a chave e a abre, de lá retirando e nos fazendo reviver vividamente o outrora, seja bom, muito bom ou ruim, muito ruim.

Aí está a questão que me incomoda não é de hoje. De alguma forma estas lembranças estavam guardadas também com outra pessoa ou pessoas que as viveram ou presenciaram. Deveríamos poder sempre consultá-las quando vêm à margem, de forma que pudéssemos checar se na tal gaveta onde guardadas estavam se modificaram, perderam ou ganharam sentido. Daí necessitar de referência.

A perda das minhas referências, e esse vazio, causa uma profunda angústia. Muitas partiram, e levaram com elas a comprovação de muitas coisas que contaria, por exemplo, em uma autobiografia que um dia talvez ousasse escrever. Chego a ter inveja de quem tem mais amigos das décadas de vida. Alguns dos meus principais coadjuvantes foram levados. Várias formas. Nas epidemias, de Aids; e agora nesta que vivemos de forma tão dolorosa. E agora? Quem vai ajudar a recuperar com mais precisão as aventuras de 20, trinta, quarenta, cinquenta anos atrás?

Já os amores, alguns desses foram levados pelo vento, ainda nem lembro bem porque ficaram pelo caminho, por melhores que tenham sido. Os terríveis, e os vivi, sou eu mesma que tento assassinar a cada lembrança. Alguns, muito bons, estão por aí ainda, mas não posso acioná-los, embora devesse, por considerar que jamais deveriam ser esquecidos por nenhum dos lados – tal a intensidade, forma e o tempo de sua duração.

Tudo isso para dizer que também, igual você talvez, andamos perdendo muitos outras referências, Gal Costa, Erasmo Carlos, para citar algumas, e as suas mortes funcionam como as tais chaves que guardavam as gavetas que se escancaram ao ouvir as melodias e letras que embalaram nossa existência em várias fases da vida. Escavam o passado sem qualquer controle possível.

Me vi esses dias com pouco mais de 9 anos de idade, nas areias da praia de José Menino, em Santos, percebendo quando ocorreu o meu primeiro amor, e o quanto foi platônico. Lembrei o nome! Ivo. Vejam só. Era o namoradinho de uma amiga minha, mas desta nem recordo como se chamava. Adivinhem, claro, qual música.

Vejam como eram belos e perenes os ídolos de outros tempos, e o que explica a comoção causada com as suas partidas. E como é grande o medo de continuar perdendo os próprios registros pelo olhar de outros.

A torcida continua. Aquela. Vocês sabem qual.

Marli Gonçalves é jornalista.