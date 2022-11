A aposentadoria e o STF

Diário do Grande ABC



27/11/2022



O STF (Supremo Tribunal Federal) está na iminência de concluir julgamento do processo previdenciário que se convencionou chamar de revisão da vida toda. Por enquanto, o placar está em 6 a 5 a favor da tese que defende a inclusão de todas as contribuições no momento de se fazer o cálculo do valor da aposentadoria. Há expectativa de que a questão, que se arrasta há mais de duas décadas, finalmente seja encerrada nesta quarta-feira. Sem entrar no mérito de quem tem razão, a longa disputa é uma oportunidade para se discutir a judicialização que tomou conta do Brasil. Toda e qualquer divergência termina, invariavelmente nos tribunais, o que acaba retirando a agilidade da Justiça.

As origens da causa estão no longínquo 1999, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou no Congresso a reforma da Previdência. Reportagem publicada nesta edição do Diário conta que a inclusão dos salários antigos, inclusive os anteriores ao Plano Real, de 1994, no cálculo do valor da aposentadoria passou a ser pleiteada na Justiça para tentar corrigir suposta distorção criada pelas alterações promovidas há 23 anos. A pergunta que se faz é: sendo os deputados federais e senadores eleitos pelo povo exatamente para criar regras que botem o País para funcionar, por que o STF precisa avalizar o trabalho legislativo mesmo quando não há afronta constitucional, como é o caso?

Nota-se que mais uma vez os ministros da Suprema Corte foram acionados para opinar em algo que está além de suas atribuições. A verdade é que o Brasil está criando dependência muito grande do Judiciário, de modo que as cortes são sempre instadas a se posicionar sobre assuntos que, constitucionalmente, deveriam ser de competência do Executivo ou Legislativo. É preciso encontrar uma maneira de estabelecer limites à atuação de cada um dos poderes, de modo que se garanta a segurança jurídica sem que isso signifique atropelar direitos do cidadão. O Supremo Tribunal Federal já tem muito trabalho; demandá-lo para todas as questões torna o País mais burocrático e menos justo e democrático.