Marido de Sasha Meneghel retuíta sem querer cantada obscena a Richarlison e faz Bruna Marquezine cair na risada

27/11/2022 | 10:10



A internet não perdoa deslizes e, ao que parece, Bruna Marquezine se diverte com eles. Isso porque João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, retuítou uma cantada a Richarlison, jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, que deu o que falar. E, ao tentar se explicar, fez a atriz rir à beça.

E eu que dei RT em um tweet que falava: Richarlison, sinta-se mamado pelo Brasil. Tudo porque meu TDA [Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade] me fez ler: Sinta-se amado pelo Brasil, escreveu.

Na mesma hora, rindo, Marquezine comentou:

Eu estou passando mal. Mas eu faria o mesmo.