O primeiro duelo entre dois campeões

Heitor Mazzoco



27/11/2022 | 09:25



Espanha e Alemanha fazem neste domingo (27) a primeira partida desta Copa do Mundo entre seleções que já venceram a competição. Os espanhóis venceram em 2010, na África do Sul. Já a poderosa Alemanha ostenta quatro títulos (1954, 1974, 1990 e 2014). Apesar de ser a principal atração deste domingo, Espanha e Alemanha vivem momentos opostos. A Espanha massacrou a Costa Rica na estreia ao bater o time da Américal Central por 7 a 0.

Apesar do clássico envolvendo cinco títulos da Copa, a Fúria é favorita. A Alemanha, que já desapontou em 2018, começou mal a Copa de 2022 ao perder para sempre inofensiva Seleção do Japão – mais uma zebra no Catar. Pouco dias antes do Mundial, a Alemanha realizou um amistoso contra Omã – seleção que dificilmente participará de uma Copa. O placar foi 1 a 0 para os alemães, que jogaram mal e não levaram gol porque o time de Omã é muito ruim.

Naquele momento, o mundo viu que a Alemanha não estava pronta como nas edições de 2014, 2010, etc. Neste domingo, os alemães têm a chance de mudar a situação. E a Espanha tem a chance de mostrar que pode conquistar o bicampeonato.

Japão sonha com vitória contra Costa Rica para chegar às oitavas da Copa

Em um grupo com Espanha e Alemanha, nem o mais fanático torcedor do Japão acreditaria numa vitória contra a Alemanha. No entanto, os japoneses venceram na estreia. Agora, a seleção japonesa sonha com a vitória contra uma traumatizada Costa Rica – levou 7 da Espanha na estreia – para chegar pela quarta vez às oitavas. Se Espanha e Alemanha empatarem e o Japão vencer, o time da Ásia estará na próxima fase. O máximo que o Japão conseguiu em Copoas foi chegar às oitavas (2002, 2010 e 2018).

Pelo grupo F, Bélgica quer garantir vaga na 2ª fase contra Marrocos